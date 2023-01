La fábrica italiana Ducati presentó este lunes su equipo oficial para la categoría de MotoGP del Mundial de Motociclismo, con el actual campeón Francesco Bagnaia apostando por llevar el '1' en su Desmosedici, algo que no sucedía desde que lo hiciese por última vez el australiano Casey Stoner en 2012.

El equipo oficial, que este 2023 celebra el vigésimo aniversario de su debut en la categoría 'reina', contará con 'Pecco' y con su compatriota Enea Bastianini como sus dos pilotos oficiales a lomos de una montura que mantiene su clásico color rojo 'Ducati' con algunos toques en carbono y una tonalidad de rojo más clara.

«Tras los éxitos increíbles de la temporada pasada, el reto es todavía más fascinante y estoy contento de que el punto de partida sea un sitio como Madonna di Campiglio, perfecta expresión del 'Made In Italy' del cual somos embajadores orgullosos», expresó Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding.

Por su parte, Luigi Dall'Igna, director General de Ducati Corse, recordó que «el inicio de una nueva temporada es siempre un momento emocionante y esta lo es todavía más tras un 2022 que permanecerá en la historia».

«Repetir los resultados del año pasado no será fácil, pero el objetivo es siempre el de superarnos y mejorar constantemente. Estamos convencidos que nuestros pilotos estarán también este año entre los protagonistas de un campeonato que será todavía más duro ya que además de la gran cantidad de pilotos fuertes, los otros constructores seguro que han trabajado mucho durante el invierno. No hemos sido menos, así que no veo la hora de empezar esta nueva temporada y defender los tres títulos conquistados el año pasado», añadió.

Francesco Bagnaia advirtió que «el parón de invierno este año ha sido más corto de lo habitual» por sus compromisos por ganar el título, pero que ahora está «con muchas ganas e impaciente por empezar la temporada». «He echado de menos la Desmosedici GP y a mi equipo y no veo la hora de salir a pista», remarcó.

«Estaba indeciso sobre si seguir usando el '63' o llevar el '1', pero finalmente me he decidido por este último. Llevarlo en la moto es realmente precioso y ahora mi objetivo será darlo todo para mantenerlo ahí. No será fácil porque espero un Mundial todavía más duro respecto al del año pasado con tantos rivales preparados para luchar por el título, pero soy consciente de tener conmigo la mejor moto y el mejor equipo para poder luchar por todo también en 2023», subrayó el italiano.

Finalmente, su compañero Enea Bastianini confesó su «gran emoción vestir los colores del equipo oficial». «Ahora espero poder demostrar que me he merecido esta oportunidad. Estoy motivado para la nueva temporada y no tengo que esperar mucho a probar mi Desmosedici GP porque en dos semanas estaremos en Sepang para los primeros test y será un momento realmente importante para conocer mejor los miembros del equipo y sobre todo empezar a trabajar con la moto. Será un año muy competitivo y seguramente tendremos momentos fáciles y otros difíciles de afrontar, pero estoy listo para todo», apuntó.