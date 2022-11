El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que tienen «todos los ingredientes» para intentar hacer «una buena última carrera» este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última cita del Mundial de Fórmula 1 y en el que comenzará cuarto, además de afirmar que han dado «un pasito adelante» respecto a los entrenamientos libres.

«Lo importante es que voy cómodo con el coche, que voy tranquilo. Voy haciendo buenas vueltas, en ritmo de carrera ayer me sentí bien, así que tenemos todos los ingredientes para intentar hacer una buena última carrera», señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación en Yas Marina.

Además, el madrileño se mostró satisfecho con la evolución del equipo este fin de semana. «Hemos dado un pasito adelante de los libres a la 'qualy'. En la 'qualy' ya hemos podido luchar por la posición en la que yo creo que estamos, la real, que es a dos o tres décimas del Red Bull y jugándonosla con Mercedes, aunque a Mercedes les hemos batido por bastante», indicó.

«Ha sido una pena el último intento de Q3, en el que he tenido una vuelta un poco comprometida con Lando y Fernando delante. No podía hacer el 'out lap' que quería, si no al 24.0 se podía llegar. Es lo que hay. Ha sido un buen día para el equipo y creo que mañana hay que intentar cerrar un buen fin de semana», finalizó.