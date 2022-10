El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostró frustrado por su abandono este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, después de que George Russell (Mercdes) le arrollara «como un loco», un «resumen» de un año en el que no le salen las cosas.

«Hemos salido regular o Max ha salido muy bien, porque yo con los Mercedes tampoco he perdido mucho. Ya lo habíamos visto antes de empezar la carrera, que en los últimos seis o siete años, por alguna razón que desconocemos, el segundo siempre sale mejor que el primero aquí, y luego he estado batallando con Max y ha llegado Russell como un loco y me ha dado», dijo en declaraciones a Dazn.

El madrileño partía de la pole y aspiraba a la victoria en un Circuito de Las Américas que se le da bien. Sin embargo, en la primera curva de cita en Austin se quedó fuera. «Contra eso se puede hacer poco, la verdad. Creo que resume un poco el año, las cosas no están saliendo, sobre todo los domingos. Hay que pasar página y seguir intentándolo», añadió, después de su sexto abandono esta campaña y el segundo seguido tras Suzuka hace siete días.

«Hay que enfocarse en México, no queda otra que seguir intentando dar pasitos adelante con el coche, como los estoy dando, y ya llegará un momento en el que nos dejen de pasar tantas cosas», terminó.