El italiano Tony Arbolino (Kalex) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Malasia de Moto2 disputado en Sepang, en el que el japonés Ai Ogura (Kalex) arrastró por los suelos sus opciones al título mundial ante el mallorquín Augusto Fernández (Kalex), que fue cuarto. Ogura intentó superar a Arbolino en la última vuelta de la carrera de Moto2 pero su arriesgada acción acabó por los suelos y sin solución de continuidad, lo que permitió a Augusto Fernández recuperar la primera posición del campeonato con 9,5 puntos de ventaja sobre el japonés, al atravesar la línea de meta en el cuarto puesto.

La caída que le puede dar el Mundial a @AFernandez37 🤯



EN LA ÚLTIMA VUELTA. Cuando Ogura tenía todo a favor para ser campeón. Cuando le metía 9️⃣ puntos a su rival 😱



De estar a 12.5 puntos por detrás... ¡A estar 8.5 por delante Augusto! ¡Tremendo! #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/uNUBQ77rLi — DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2022

Y es que la carrera comenzó con un reto esos para dos pilotos, el japonés Ai Ogura, que además de lograr la 'pole position' podía proclamarse campeón del mundo si ganaba la carrera y el mallorquín Augusto Fernández (Kalex) no acababa entre los trece primeros, desde la segunda línea de la formación de salida que ocupó. Pero fue el italiano Tony Arbolino quien sorprendió a Ai Ogura, autor de la 'pole position', en la salida, y ambos se libraron del incidente que por detrás protagonizaron el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y Pedro Acosta (Kalex), precisamente los compañeros de equipo de Ogura y Fernández, respectivamente.

Ambos se tocaron en la curva dos y se fueron por los suelos al no poder evitar Chantra el contacto con la rueda trasera de la moto de Jake Dixon, y caerse, mientras numerosos pilotos, entre ellos los españoles Alonso López (Boscoscuro) y Aron Canet (Kalex), los esquivaban como podían. En ese momento, el de la salida, el debutante Borja Gómez (Kalex), sustituto del lesionado Jorge Navarro, cometió un fallo y se adelantó al momento del apagado del semáforo, lo que condenó todas sus aspiraciones al ser sancionado con una doble "vuelta larga" de penalización. El suplente del italiano Simone Corsi, el también español David Sanchís (MV Agusta) tuvo pero fortuna, pues no pudo completar ni el primer giro al sufrir un accidente.

Alonso López, que salía décimo, en apenas unas cuantas curvas ya estaba tercero, por detrás de Arbolino y Ogura, con el británico Jake Dixón y los españoles Manuel González (Kalex) y Augusto Fernández por detrás de ellos, y algo más atrás se formaba otro grupo, encabezado por el español Fermín Aldeguer (Boscoscuro). Aunque Tony Arbolino marcó varias vueltas rápidas de carrera no pudo escaparse de la presión a la que le sometió Ai Ogura, con ambos ya algo distanciados del resto del grupo, en el que López y González tenían cierto adelanto también sobre Dixon y Fernández, cuya principal premisa no era ni más ni menos que acabar la carrera a cualquier precio, pues una caída condenaría casi definitivamente sus aspiraciones de ser campeón del mundo.

Arbolino no logró deshacerse de la presión de Ogura, aunque éste tampoco conseguía pegarse a la estela de la moto del italiano y Augusto Fernández no daba síntomas de poder mejorar su rendimiento y poco a poco se le iba escapando el quinto clasificado, Jake Dixon. Pedro Acosta, en su remontada tras la caída que protagonizó con Somkiat Chantra, que sí se retiró, llegó a escalar hasta la decimonovena posición, pero sufrió una nueva caída en la curva quince del décimo giro y ya no pudo seguir en carrera.

Ogura vio su oportunidad al principio de la decimotercera vuelta y superó en la apurada de frenada de final de meta a Arbolino, en tanto que Fernández se pego a Dixon para intentar ascender una posición, pero para ambos un error podía ser fatal en sus aspiraciones. Una vuelta más tarde, el acierto se convirtió en error y Ai Ogura se "coló" en la apurada de frenada, teniendo que levantar la moto y soltar frenos para evitar la caída. Tony Arbolino era de nuevo líder.

En la batalla por el tercer peldaño del podio, en ese decimocuarto giro González se coló en una curva y el momento lo aprovechó López para ganar la posición, ya con Dixon y Fernández pegados a ellos. Fernández intentó el adelantamiento a Dixon instantes más tarde y el británico se lo devolvió tocándose entre ambos los carenados y hasta con los codos, pero el mallorquín perseveró y un poco después logró adelantar al anglosajón, en un "rifirrafe" que aún tuvo varios episodios más y en el que ambos acabaron dando buena cuenta de Manuel "Manugas" González.

Pero la carrera aún tenía preparada alguna sorpresa más, pues Ai Ogura intentó adelantar a Tony Arbolino en la última vuelta, en la curva nueva, y le salió mal. El japonés se fue al suelo y no pudo atravesar la línea de meta, lo que dejó el camino despejado a Augusto Fernández, quien a pesar de ser cuarto recuperó el liderato del campeonato del mundo de Moto2 con nueve puntos y medio de ventaja sobre Ogura.

Con Alonso López segundo y Augusto Fernández cuarto, la quinta plaza fue para "Manugas" González, con Aron Canet octavo, por delante de Jeremy Alcoba y Fermín Aldeguer. Albert Arenas (Kalex) acabó en la decimotercera plaza, Marcos Ramírez (MV Agusta) decimoséptimo y Borja Gómez vigésimo.