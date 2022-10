El piloto español de MotoGP Aleix Espargaró (Aprilia) espera ser «agresivo» este fin de semana en el circuito de Sepang, escenario del Gran Premio de Malasia, para poder llevar «la pelea» por el título hasta la cita final de temporada en Valencia, y puntualizó que no quiso ser «duro» el pasado fin de semana con sus comentarios sobre su equipo sino simplemente «aceptar» que no tienen el potencial del líder Francesco Bagnaia y Ducati, pero que está «extremadamente orgullos» del trabajo de la marca italiana.

«El objetivo es pararle los pies a 'Pecco', es difícil porque su estado de forma en las últimas carreras es increíble, pero voy a tratar de darlo todo. Tengo la sensación de que hay más que ganar que perder y espero ser agresivo y llevar la pelea hasta Valencia», afirmó Espargaró en rueda de prensa.

El catalán reconoció que en la pretemporada fue «muy rápido» en Sepang y que firmó «unos test muy buenos», aunque no olvida que desde esa fecha «todo el mundo ha mejorado». «La moto irá bien y creo que seremos muy competitivos, aquí tenemos muchos datos que no teníamos en Australia, Tailandia y Japón», aseguró.

En este sentido, aclaró que cuando no han dispuesto de esos datos han tenido «muchas dificultades» porque perdían «tiempo en cosas muy básicas», pero el de Granollers cree que esto puede ser «una buena escuela para el futuro». «Hemos perdido muchos puntos en las últimas carreras, pero si somos capaces de aprender y recabamos datos seremos aún más fuertes el próximo año», deseó.

Espargaró fue muy crítico con su equipo tras el Gran Premio de Australia, recalcando que no estaban preparados para pelear por el título. «Siento que estamos haciendo un trabajo duro y cuando debo ser crítico lo soy. En las últimas carreras no hemos tenido un nivel alto y es frustrante cuando tienes velocidad y te ves capaz enfrentarte a problemas básicos», apuntó.

«Por eso digo que tenemos margen de mejora si queremos luchar por el título en el futuro. Estoy extremadamente orgulloso de lo que ha hecho Aprilia, pero si quieres ganar el título no puedes ceder 100 puntos en estas carreras. En las últimas cuatro o cinco hemos cometido demasiados errores en general y hemos estado lentos a la hora de adaptarnos a los circuitos. No quise ser duro en mis comentarios, es aceptar que no estamos al nivel de Bagnaia y Ducati», zanjó.

En Sepang, el piloto español cumplirá su Gran Premio número 300 en el Mundial, lo que le coloca el sexto en la historia, algo que le deja «muy contento y orgulloso». «El Mundial es el sueño de todos los niños que les gusta el motociclismo, pero mantenerse tantos años es muy difícil. Vi los cinco nombres que están delante (Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Simone Corsi y Thomas Luthi) y es increíble. Espero que pueda ser una carrera para recordar», confesó.