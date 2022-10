El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) ha destacado la «fantástica sensación» de volver al podio, el número 100 de su carrera en MotoGP, durante el Gran Premio de Australia, en el que fue segundo, y ha asegurado que ha experimentado «un largo viaje» en la recuperación de su lesión pero que ya ha llegado «a la siguiente etapa».

«Hoy ha sido una gran carrera; he disfrutado mucho de la batalla y la sensación de volver al podio es fantástica. Ha sido un largo viaje y hemos llegado a la siguiente etapa», señaló en declaraciones a su equipo. «Es fantástico lograr este hito de 100 podios en la categoría reina y un honor empatar con Ángel Nieto, ¡pero aún no hemos terminado!», añadió.

El de Cervera reconoció también sus buenas sensaciones durante la carrera en Phillip Island. «El neumático trasero blando era sin duda la opción correcta para nosotros en la carrera, me he sentido bastante bien y he podido luchar hasta el final. Al principio he gestionado un poco la situación, pero he disfrutado mucho de la carrera, ¡he intentado ganar!», señaló.

«Alex Rins lo ha hecho muy bien en las últimas vueltas. Hoy lo he dado todo en la pista y he disfrutado mucho de los adelantamientos, especialmente en la curva 2 porque la moto funcionaba muy bien allí. Estamos mejorando, pero aún queda trabajo por hacer», finalizó.

Por su parte, Pol Espargaró, que ha terminado undécimo, explicó que su carrera de este domingo ha sido «bastante parecida a las últimas». «Hemos estado jugando a ponernos al día durante la misma. Probablemente hemos estado un poco más cerca de la parte delantera en esta carrera que en las anteriores, pero el ritmo en general ha sido más lento de lo que pensábamos», apuntó.

«De nuevo, salir tan atrás en la parrilla hace que sea muy difícil, y especialmente en un circuito como el de Phillip Island, hay muchas turbulencias y en las primeras vueltas hay que ser muy preciso. Empezamos bien el fin de semana aquí, así que podemos ver que hay algo de potencial, pero perder la Q2 nos perjudicó mucho. Quedan dos carreras de esta temporada; seguimos adelante», concluyó.