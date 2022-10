El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda) se ha mostrado satisfecho con las sensaciones experimentadas en la Q2 del Gran Premio de Australia, donde se ha garantizado una segunda posición de salida, y ha reconocido que ha sido «lo más cerca» que han estado este año «de los de arriba».

«Aquí es muy importante aprovechar el rebufo; he podido conseguir una buena posición en pista para mi vuelta rápida y esto nos ha ayudado a ganar algo de tiempo. La elección de los neumáticos será muy importante para la carrera, especialmente el trasero. Yo también estoy mejorando y me siento cada vez mejor. Creo que es lo más cerca que hemos estado de los de arriba», señaló en declaraciones a su equipo.

Además, el de Cervera aseguró que han estado «trabajado bien este fin de semana para el futuro y para el presente». «Creo que hemos encontrado un buen equilibrio. Las cosas están mejorando. En cuanto a la salvada, ¡ha sido exactamente igual que en 2019! El mismo movimiento, la misma imagen y es bueno ver que ahora puedo volver a hacer algunas salvadas en el lado derecho», subrayó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró, que comenzará decimotercero, destacó que han estado «muy cerca de mejorar y pasar a la Q2», a menos de una décima. «Pero me he dormido en los Libres 3 y así es como se ha dado esta situación. Debería haber sido más rápido en esa sesión. Estaba perdiendo mucho tiempo en un par de puntos de la pista y he tardado demasiado en saber cómo mejorar ahí», apuntó.

«Lo positivo es que lo hemos descubierto y hemos podido marcar un tiempo decente en la clasificación, aunque no haya sido suficiente. Creo que podemos mejorar en la carrera; las últimas diez vueltas serán muy importantes por la duración de los neumáticos traseros. Hacía mucho tiempo que no teníamos un ritmo tan fuerte como este», concluyó.