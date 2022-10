El piloto español de MotoGP Alex Márquez (Honda) se muestra esperanzado de aprovechar la «oportunidad» de correr en Ducati a partir de 2023 y demostrarse que es «el mismo» de los años 2019, cuando fue campeón del mundo de Moto2, y 2020, cuando debutó en la categoría 'reina' y logró dos podios.

«Tenía que coger esa oportunidad para decir: 'Vale Álex, demuéstrate a ti mismo que eres el mismo que en 2020 y que en 2019 cuando gané en Moto2'. Creo que tengo ese potencial y, por eso, esta oportunidad con una moto que gana carreras, que está delante, que llevan muchos estilos de pilotaje y muchos pilotos diferentes», señaló Márquez en el programa 'La Caja' de DAZN.

El catalán cree que con la marca italiana «lo tienes todo» y que por ello ahora «depende» de él. «Me estoy metiendo presión, no hay excusas, pero acabaré a final de año y diré: 'Pues sirvo para esto, o no sirvo'. Pero hay que ser con uno mismo sincero», advirtió.

El bicampeón del mundo no esconde que la falta de resultados con la Honda le ha hecho dudar demasiado sobre sí mismo. «Hay momentos encima de la moto en los que dices que no sabes ir. Entonces hablas con Pol (Espargaró), con Taka (Nakagami), con Marc (Márquez) y opinan lo mismo. Es que parece que no sepa ir encima de la moto en muchos momentos y sólo puedes hacer lo que la moto hace. Eso mentalmente ha sido muy duro, pero lo voy a agradecer, estoy seguro», remarcó.

Pese a ello, el de Cervera sigue teniendo el «sueño» de conquistar la corona en MotoGP. «También lo decía en 2015 cuando estaba en Moto2 y estaba sufriendo después de ser campeón del mundo en Moto3. La gente decía que estaba loco, pero al final lo fui», afirmó.

«A mí me gustaría que se me recuerde como alguien que trabajaba. No un obsesionado, porque llegar a ese punto es malo, sino alguien que cuando tiene que estar, está; que cuando tiene que currar, está; que no se deja ningún detalle», añadió sobre su filosofía de trabajo.