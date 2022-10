El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha reconocido que no ha logrado encontrar «el ritmo en mojado» durante el Gran Premio de Singapur y ha explicado que al no haber podido contar con esa «confianza adicional» ha tenido que conformarse con terminar tercero, aunque se ha mostrado satisfecho de haber sido «más rápido» en el tramo final de la carrera.

«Nunca he encontrado el ritmo en mojado, y después no he podido plantear batalla a los dos de arriba porque he tenido problemas con la parte trasera del coche. En estas condiciones, cuando no tienes esa confianza adicional, te tienes que conformar con ese tercer lugar», explicó tras la cita en Marina Bay.

Sin embargo, el madrileño fue positivo con su actuación. «Lo bueno es que no he cometido ningún error, he podido acabar la carrera y he podido ser rápido en el final de carrera, cuando he ganado confianza. Es un buen resultado para el equipo en el Mundial de Constructores, aunque es una pena no haber conseguido la victoria», apuntó.

En otro orden de cosas, Sainz recalcó lo difícil que estaba el trazado singapuriense. «Es de locos todo el tiempo que tardó en secarse. Seguíamos haciendo vueltas y la línea seca nunca aparecía, en algunos lugares se seguía deslizando mucho. Es algo para recordar en el futuro, esta pista es única en ese aspecto», concluyó.