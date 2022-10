El piloto español Izan Guevara (GasGas), líder del Mundial de Moto3, se ha mostrado satisfecho de haber podido «salvar los muebles» con un quinto puesto en la carrera del Gran Premio de Tailandia, y ha asegurado que afrontará su «primera bola de partido» en Australia, donde puede proclamarse campeón del mundo, «de la misma manera que siempre».

«Ha sido una carrera muy dura. Me ha costado dominar la moto y estaba cansado físicamente. He hecho un buen inicio y me encontraba bien, pero ha sido imposible llegar hasta el grupo delantero. Nos hemos quedado en el segundo grupo y hemos tratado de pelear por una buena posición. Creo que, tras un fin de semana duro, hemos podido salvar los muebles», señaló en declaraciones a su equipo, el Gaviota GASGAS Aspar.

El balear se proclamará campeón en el Gran Premio de Australia si es capaz de conseguir dos puntos más que el italiano Dennis Foggia y mantiene su renta respecto a Sergio García Dols. «En Australia tendremos la primera bola de partido y lo afrontaremos de la misma manera que siempre», advirtió.

Por su parte, su compañero de equipo Sergio García Dols, no pudo terminar la cita en el trazado tailandés. «He intentado hacer mi carrera e ir remontando poco a poco, pero al final de la primera vuelta ha entrado un piloto muy largo y me ha llevado por delante. Son cosas que pasan y no se puede hacer nada contra esto», indicó.

«Me toca seguir trabajando y luchando, creo que algún día nos saldrá. He entrado al box porque me iban a sancionar y he vuelto a salir, pero era rodar por rodar. Ya estoy pensando en la próxima carrera», finalizó el de Burriana.