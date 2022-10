El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se ha mostrado satisfecho de que el equipo haya sido «competitivo tanto en seco como en mojado» en el Gran Premio de Tailandia, donde ha terminado quinto, y ha asegurado que ha realizado «una carrera sólida, evitando errores y manteniendo la calma en la salida».

«Estoy contento en general, he vuelto a hacer una carrera sólida, evitando errores y manteniendo la calma en la salida. Las carreras en mojado son siempre muy largas, así que hay que tener cuidado», señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

Además, el de Cervera resaltó que el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati) iba muy rápido y que resultó imposible alcanzarlo para luchar por el podio. «A medida que iba completando vueltas me he sentido mejor y he recortado tiempo sobre el grupo de delante, pero ha sido imposible adelantar a Bagnaia. La aceleración de la Ducati es muy fuerte», manifestó.

«Seguimos trabajando e intentando mejorar, ha sido un buen fin de semana en el que hemos sido competitivos tanto en seco como en mojado. Ahora tenemos una semana de descanso para recuperar un poco y seguir entrenando para estar fuertes en las tres últimas carreras del año», continuó.

Por su parte, su compañero Pol Espargaró explicó que fue «una carrera larga y complicada en mojado». «Está claro que la Honda tiene más potencial porque puedes ver lo que hace Marc. Quizá él esté pilotando de una manera diferente, pero yo sigo teniendo muchas dificultades con el agarre en los bordes de los neumáticos», indicó.

«Hemos podido recuperar algunas posiciones en mojado y sumar algunos puntos más, pero esto no es lo que pretendo y tenemos que mejorar para las últimas carreras», finalizó el de Granollers, que terminó en decimocuarta posición.