El piloto italiano Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y actualmente en la competición de GT, deseó este viernes poder optar al podio en la gran final de la Endurance Cup que acogerá este fin de semana el circuito de Montmeló (Barcelona), un lugar de grato recuerdo por sus victorias en MotoGP, un campeonato que siempre estará en su «corazón» pese a que su «camino es ahora distinto».

«Aunque aún no estoy preparado para la victoria, en resistencia todo puede suceder. Venimos de firmar dos 'top 5' y hemos sido muy fuertes en las últimas carreras, así que ojalá poder lograr el primer podio del año aquí en Barcelona. Digamos que este es el objetivo del fin de semana», aseguró Rossi ante los medios en declaraciones facilitadas por el Circuit.

'Il Dottore' confesó que le encanta Montmeló. «Tengo grandes momentos aquí, he tenido grandes resultados y carreras inigualables. Sin duda es uno de mis circuitos favoritos», confesó el de Tavullia, que ve «muy positivo» su primer año en un nuevo campeonato. «Me siento muy bien con el campeonato y con mi equipo, pero es difícil, porque no es solo adaptarse a un coche, sino que se trata de un certamen muy distinto a MotoGP», añadió.

«Aquí son los pequeños detalles porque hay muchos coches y muchas distracciones. Se trabaja mucho en los 'pit stops' y en los cambios de pilotos también, mientras que en MotoGP sólo debías centrarte en salir y terminar. Digamos que esta parte es la que más me está costando, porque no me imaginaba que fuese así de complejo», reconoció Rossi.

De momento, el italiano tiene previsto quedarse «un año más» en este campeonato. «Quiero continuar porque lo disfruto mucho y aún me queda mucho por mejorar y aprender. Ojalá en un futuro sea capaz de enfrentarme a las 24H Series y correr Le Mans, por ejemplo, pero por el momento quiero ser más competitivo», subrayó.

«MotoGP siempre estará en mi corazón, tengo un equipo con cuatro pilotos y sigo el Mundial. Lo echo de menos porque ha sido mi vida durante 30 años prácticamente, pero mi camino ahora es otro distinto», sentenció.