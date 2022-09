El piloto español Izan Guevara (GasGas) ha reconocido que tenía «una motivación extra» durante la carrera de Moto3 del Gran Premio de Japón, en la que consiguió ganar para afianzar su liderato, y que eso se plasmó en su «velocidad», y ha afirmado que seguirá intentando «sumar victorias» para tratar de acercarse al título.

«Tenía una motivación extra durante la prueba y lo he plasmado en mi velocidad. Es el décimo podio de la temporada, en un circuito nuevo para mí. Me he sentido muy bien a pesar del calor que hacía. Ahora afronto Tailandia con ilusión y lo daré todo por seguir sumando victorias», señaló en declaraciones a su equipo, el Gaviota GASGAS Aspar.

Sobre la carrera, el balear explicó que realizó «una salida increíble» en la que pudo «remontar las primeras tres posiciones» saliendo desde la novena. «Durante la primera vuelta he ido remontado con facilidad y no he sentido que me supusiese ningún riesgo adelantar a los pilotos. He intentado conseguir un poco de ritmo, aunque ha sido difícil, porque prácticamente no hemos podido rodar en seco durante los entrenamientos. He salido con muchas ganas después de no haber podido acabar el calentamiento», analizó.

Por su parte, su compañero y segundo del Mundial, Sergio García Dols, que terminó cuarto, aseguró que «las primeras vueltas han sido claves». «No me sentía a gusto y me he centrado en pilotar y mejorar todo lo que podía. He intentado ser constante con mi ritmo para terminar cuarto, el primero del grupo de atrás», indicó.

«Las sensaciones no son las mejores, pero hoy me he encontrado con una carrera más de mi estilo, ya que en Aragón estuvimos muy mal. Hemos dado un pasito, pero tenemos que seguir trabajando en la moto y mejorar los problemas con el agarre. No estaba pendiente de la situación del Mundial, solo pensaba en acabar la carrera y la cuarta posición no está mal», finalizó.