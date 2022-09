El Gran Premio de Japón, decimosexta prueba del Mundial de Motociclismo que se disputará en el circuito de Motegi, vuelve tras un parón de tres años por la pandemia, con la misión de examinar el ajustado liderato del francés Fabio Quartararo (Yamaha), que solo aventaja a un enrachado y animado 'Pecco' Baganaia (Ducati) en diez puntos, y con Aleix Espargaró (Aprilia) a 17, mientras que Marc Márquez (Repsol Honda) buscará, en casa de Honda, continuar creciendo en sensaciones positivas.

El piloto francés ya siente de cerca el aliento de Bagnaia, que está demostrando una regularidad en los últimos Grandes Premios que le confirman como el mejor candidato a arrebatarle el título al de Yamaha. Su segundo puesto en MotorLand aprovechando la caída de Quartararo le permitió dar un mordisco a esa distancia, que hace dos semanas era de 30 puntos y ahora ya es de 10 unidades.

A esto hay que añadir el pronóstico de un fin de semana con lluvia, después de una semana en la que el tifón Nanmadol ha generado fuertes ráfagas de viento y fuertes lluvias en el país nipón, aunque, de momento, se espera sol el domingo. Además, por la dificultad del traslado de material desde Aragón, solo se disputarán dos entrenamientos libres antes de la clasificación en todas las categorías.

Más incertidumbre para una cita donde la lucha por el título, que parecía tener bien encarrilado Quartararo, está al rojo vivo, víctima de la consistencia y regularidad de un enrachado Bagnaia. El piloto de Ducati suma cinco fin de semanas subiéndose al podio (cuatro victorias y un segundo puesto), además de sus seis triunfos totales esta temporada, el doble que el francés, cuya irregularidad tras el parón está favoreciendo esta nueva emoción.

En esta terna también aparece el español Aleix Espargaró, que regresó al podio en el GP de Aragón con un tercer puesto para seguir vivo en una lucha que se antoja encarnizada en las últimas cinco carreras en apenas siete semanas. El de Aprilia ya está a 17 puntos del líder y su experiencia puede ser clave este fin de semana, ya que Quartararo solo ha corrido en una ocasión con una MotoGP sobre el trazado japonés, mientras que Bagnaia se estrenará en la pista nipona en la máxima categoría.

El último Gran Premio de Japón, ausente en el calendario por la pandemia de COVID desde 2019, lo conquistó un Marc Márquez que llega al trazado nipón en condiciones muy distintas a las que vivía hace tres años. Muy lastrado por las lesiones, el piloto español sigue centrado en encontrar su cien por cien físico, después de que regresara a la competición en MotorLand, 110 días después de su último GP.

No fue el regreso soñado, porque la carrera terminó para el de Cervera en la primera curva, cuando tras una extraordinaria remontada se le fue la rueda trasera. Quartararo no pudo frenar a tiempo y no lo esquivó, llevándose puesto al español, que daría por finalizadó ahí su domingo.

En Alcañiz mejoró sus sensaciones sobre la moto y ahora tendrá a su favor que corre en casa de Honda, trazado utilizado en numerosas ocasiones por la fábrica para sus test. Sin embargo, el español sigue focalizado en su recuperación total, ya pensando en la temporada que viene.

Augusto fernández e izan guevera no pueden fallar en moto2 y moto3

Por otro lado, en esta primera cita del tramo clave para el Mundial en Asia y Oceanía, el español Augusto Fernández (Kalex) buscará aumentar su corta ventaja como líder del campeonato de Moto2, que ahora es de siete puntos sobre el japonés Ai Ogura (Kalex).

El madrileño posee cuatro victorias y tres podios, aunque en Motegi todavía no se ha subido al cajón. En MotorLand, Fernández completó un fin de semana muy positivo, gracias a su tercer puesto en la carrera, y tendrá que lidiar con la presión de no cometer errores. Su compatriota Arón Canet (Kalex), segundo el pasado domingo, y el italiano Celestino Vietti (Kalex) tratarán de apurar sus opciones.

En Moto3, Izan Guevara (GasGas) debutará en este trazado nipón con una misión de peso: defender su holgado liderato y no fallar en el inicio del tramo final y decisivo del Mundial. El balear suma 229 puntos tras su triunfo en Aragón, su cuarta victoria del curso, un primer puesto que le permite sacar ya 33 puntos al segundo clasificado, Sergio García Dols (GasGas).

El máximo rival para Guevara para el título solo pudo ser decimotercero en Aragón, allanando el camino al balear, que con un triunfo en Motegi, sumado a algún posible 'fiasco' de sus perseguidores, podría acariciar su primer título Mundial.