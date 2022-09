El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) actualizó su estado físico, celebrando que pueda ir al ritmo que quiere «a una vuelta», aunque necesita «más músculo para mantenerlo en la carrera», al mismo tiempo que indicó que tienen cinco carreras para «seguir preparando la siguiente temporada».

«En Aragón me sentí mejor por la tarde, mejoraba la posición natural por las tardes. A una vuelta puedo ir al ritmo que quiero, pero necesito más músculo para mantenerlo en las carreras», aseguró Marc Márquez en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón, que se disputará en el trazado de Motegi.

El de Cervera, que regresó a la pista en MotorLand tras 110 días sin competir por su lesión en el húmero derecho, aplaudió la gestión de «neumáticos» en Aragón, aunque Motegi «será distinto, en mojado». «Tenemos más carreras para probar las cosas en Honda. Es uno de nuestros circuitos de test y trabajamos aquí muchísimo. Seguiremos preparando 2023», añadió.

«Es importante regresar a Japón, el cara a cara es distinto. Era importante visitar HRC y motivarles, y a la vez puedes ver al presidente, encontrarte con la primera plana de Honda... Ellos saben hacia donde quieren llegar y estoy aquí para ayudarles a llegar a lo más alto», señaló sobre la visita a la fábrica y sus próximos objetivos a medio plazo.

A la vez, Márquez destacó el «potencial» de las instalaciones de Honda en Japón «para llegar a lo más alto y luchar por el título». «En los años de la COVID, todos los fabricantes han tenido problemas, es difícil trabajar desde Europa y tener buena conexión con Japón. Los fabricantes europeos se ponen agresivos para subir el listón, pero las instalaciones de Honda aquí en Japón son fantásticas», elogió.

«Con la otra moto, el otro concepto, teníamos sensaciones positivas, pero llegamos al tope. Con este nuevo concepto es algo nuevo, aunque no hemos cambiado tanto, ellos tienen que entender si tiene sentido continuar en esta dirección o no, yo soy piloto no ingeniero. Solo quiero una moto que vaya rápido y funcione bien, como todos los pilotos», concluyó sobre sus deseos.