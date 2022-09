El piloto español de MotoGP Joan Mir (Suzuki) reveló este jueves que fue «un alivio» anunciar su fichaje por el equipo Repsol Honda, un «gran desafío» e «intenso», ya que la fábrica japonesa no pasa por «su mejor momento».

«Estoy muy contento de poder anunciarlo por fin, es un alivio para mí después de muchas carreras en las que me preguntabais y no era capaz de contestar. Es un gran reto, tengo un gran desafío. Igual no es el mejor momento para ellos, pero eso hará que el reto se aún más intenso. Pero lo importante es acabar lo mejor posible el año con Suzuki», expresó en rueda de prensa previa al GP de Aragón sobre su próxima temporada junto a Marc Márquez en 2023.

Además, Mir regresa este fin de semana en MotorLand después de perderse el Gran Premio de San Marino por su lesión en el tobillo y «dos semanas muy difíciles» de recuperación. «Estoy muy contento de volver. Estar aquí era el principal objetivo. Sé que sufriré algo de dolor porque no estoy plenamente recuperado, pero no será un problema», auguró.

«Perderme una carrera no es demasiado, pero si no hubiésemos venir a Aragón habría entrañado una pérdida de forma. El objetivo principal es tratar de disfrutar; en Austria tuvimos una pequeña mejora en velocidad y tenemos que continuar en esta línea», concluyó sobre la recta final en Suzuki.