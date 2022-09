El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) no oculta que tiene «una posibilidad» de correr la semana que viene en el Gran Premio de Aragón, pero admitió que ahora tiene que «saber escuchar» y que volverá sólo «con garantías» de terminar la carrera.

«¿Qué si hay una posibilidad de correr el Gran Premio de Aragón? Está claro. ¿Qué si me encuentro más o menos bien lo voy a intentar? Ya me conocéis, pero también tengo que saber escuchar y saber qué posición me toca tomar ahora», comentó Márquez en declaraciones a 'DAZN' durante el test realizado en Misano.

El ocho veces campeón del mundo dejó claro que si había acudido a estos test es porque su «intención es volver lo antes posible», aunque, tras acabar «satisfecho» en el Marco Simoncelli, advirtió que lo hará cuando tenga «garantías de terminar una carrera».

«Cuando he bajado de la moto la primera vez, había una sonrisa porque vuelves a sentir la adrenalina. Estaba contento e ilusionado y estoy contento de cómo ha ido», añadió el catalán, que no esconde que todavía están «lejos de las otras marcas» y que «hay trabajo por hacer».

En este sentido, «a nivel de ritmo», el de Cervera sabía que me le iba a costar «muchísimo». «Incluso salía del 'box' y cada tanda era un precalentamiento hasta que no empezaba a rodar rápido», apuntó. «He podido comprobar que, para hacer una carrera entera, me queda trabajo por hacer», añadió.

«Este test de Misano ha sido una gran prueba de fuego. La recuperación está siendo más rápida de lo que se esperaba, pero estoy trabajando día y noche para intentar volver lo antes posible a competir, es el objetivo, pero siempre respetando los tiempos y sobre todo, el cuerpo», sentenció Márquez.