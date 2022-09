El piloto español Marc Márquez (Repsol Honda), ya recuperado de su operación del brazo derecho, completó este miércoles la segunda jornada del Test de Misano con 61 vueltas, por lo que mostró su felicidad tras un día «satisfactorio» después de «tanto tiempo» fuera en el que «empezó» a sentir «más» la moto.

«Ha sido un test muy satisfactorio para mí, especialmente porque después de tanto tiempo fuera no fue fácil ayer. Hoy he empezado a sentir más la moto y a correr a mi ritmo, y esto me ha permitido probar algunos componentes diferentes para Honda de cara al futuro», dijo el ocho veces campeón mundial de la Moto GP.

La segunda jornada le ha permitido seguir sumando kilómetros sobre su RC213V y valorar su estado de forma física para ayudar a definir la progresión de la moto. Así, el mayor de los Márquez completó 61 vueltas, siendo uno de los últimos pilotos en terminar.

«Lo más importante ha sido cómo se ha recuperado el brazo entre los dos días y, pese a que al final me ha costado, es lo que esperaban los médicos y los fisioterapeutas. Vamos a ver cómo va la recuperación en los próximos días para ver cuáles son los siguientes pasos», indicó el de Cervera tras acabar el decimotercero en la tabla combinada de tiempos y siendo la mejor Honda.

Por su parte, Pol Espargaró, que no seguirá la temporada que viene en la escudería japonesa, acabó por detrás de su compañero y completó este miércoles otras 67 vueltas para un total de 117 en los dos días de test.

«Hoy hemos rodado bien por la mañana e incluso con dolor en la muñeca he podido encontrar un mejor ritmo. Por la tarde estaba muy cansado y he tenido que controlar mucho el freno con la muñeca. Hemos parado un poco antes por este motivo, pero aun así han sido dos buenos días», sentenció.