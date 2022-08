Joan Mir vuelve a competir sin hablar sobre su futuro

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR) regresa este fin de semana a la competición con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Silverstone, y lo hace sin aclarar nada sobre su futuro, pues afirma que todo lo que pueda decir en este aspecto no le «beneficia por el momento», así que no desea «hablar».

No obstante, Joan Mir restó importancia: «La situación ha venido así, pero por ahora hay mucha gente que todavía no sabe dónde va a ir la próxima temporada, así que yo no soy el único». Mir dijo haber descansado mucho en este periodo de tiempo, que aprovechó para casarse y continuar entrenándose, en lo que cataloga de «un verano muy completo», si bien afirma que se lo ha pasado «muy bien».

En «modo» estrictamente de competición, Joan Mir aseguró no entender la penalización al francés Fabio Quartararo, pues se preguntó «¿Cuántas acciones hay iguales sin sanción?». «Está el ejemplo de Miller conmigo en Portimao. No es que yo pida una sanción a Miller, pero él estaba intentando adelantar, se cae y me tira, sin sanción. Quartararo se cae, saca a Aleix y le penalizan. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué a uno sí y a otro no? No tiene sentido. He puesto este ejemplo porque me ha pasado a mí, pero hay otras muchas acciones en todas las categorías», apuntó.

«En la última vuelta de Assen de Moto3, también se cayó un piloto, tiró a otros y no hubo penalización. ¿Por qué a Fabio sí? No entiendo nada. Hay que hacer una reunión para que nos digan en qué se basan», esgrime con cierta indignación Joan Mir.

En cualquier caso, Joan Mir explicó sobre la sanción de vuelta larga que «si sale delante, tampoco es un drama, pero sí que una penalización, por poco que sea, sin entender por qué, pues no te pone contento». «No sé si estará él para ganar ni lo que me voy a encontrar yo cuando me suba a la moto», apuntó. «Es un circuito que espero le vaya bien a nuestra moto, aquí puede funcionar y veremos qué podemos hacer, pero lo daré todo para sacar los máximos puntos posibles», afirma sin dudar Mir, quien destaca que Suzuki continúa trabajando para este año. «He oído algo de algunas mejoras en electrónica, lo que quiere decir que están trabajando, pero no tengo ninguna novedad más», comentó.