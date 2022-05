Lucas Fluxá estuvo cerca de sumar una victoria de prestigio en la cita de Champions of the Future disputada este fin de semana en el circuito sueco de Kristianstad. El joven piloto mallorquín se tuvo que conformar con una brillante segunda posición en la categoría OK Junior, a apenas cuatro décimas del ganador y en una carrera que se detuvo tras 16 vueltas de las 21 previstas, marcada por la lluvia y una bandera roja que obligó a su final anticipado por un incidente en la pista.

Tras lograr la 'pole' de su grupo y salir quinto en la final, Lucas Fluxá fue remontando posiciones, especialmente en mojado, para plantarse tras el británico Nathan Tye, ganador a la postre de la carrera, por delante del mallorquín, que se coloca cuarto en la clasificación general del certamen, y con opciones de pelear por la general y el podio de Champions of the Future, una fórmula de promoción de nivel internacional. Por su parte, Luna Fluxá se quedó fuera de la final, pero mostró buenas maneras en pista en su primera campaña dentro de la categoría y dentro de la estructura de Mercedes.