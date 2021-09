El mallorquín Izan Guevara (Gasgas) fue cuarto en el Gran Premio de Aragón de Moto3. El italiano Dennis Foggia (Honda) consiguió su tercera victoria de la temporada y la cuarta de su carrera deportiva.

En la última vuelta Guevara luchó junto a su compañero de equipo, Sergio García Dols, segundo en la clasificación del campeonato y que se cayó a cinco curvas del final, aseguró que «no había ninguna estrategia de equipo ni nada. Que cada uno hiciera su carrera y ya está».

«Estoy contento con la carrera pues ha sido muy luchada y en el inicio de la carrera el neumático no ha cumplido su función, pero la verdad es que iba bastante apretado y creía que iba a ir con un poco más de soltura en esta carrera, porque me veía con ritmo y ha sido todo lo contrario», reconoció Guevara.

«Me ha costado más y en la última vuelta la verdad es que Sergio se ha pasado un poco conmigo, pero bueno, da igual», reconoce de su compañero de equipo, para agregar que seguirá «insistiendo y dentro de poco llegará el podio».

Sobre el incidente con su compañero de equipo, Izan Guevara explicó que «en la curva dos tenía el sitio y ha llegado él y me ha tocado y me he ido para fuera, no he podido hacer otra cosa y, después en la cinco, le he pasado limpio por fuera y he ganado el interior para la siguiente curva».

«Después, en la ocho, en la primera del tirabuzón, me he tirado yo porque me veía bien para luego ganar el sitio en el interior, pero nada, otra vez me ha tocado y me ha dejado sin hueco», continuó Guevara, quien reconoció que «sabía que Acosta se había caído porque se ha caído delante de mí».