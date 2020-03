Pol Espargaró: «La retirada de Lorenzo fue una excusa para no continuar con Honda»

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (KTM) ha asegurado que la retirada del balear Jorge Lorenzo, ahora probador de Yamaha, fue «una excusa» para no continuar con Repsol Honda, donde estaba opacado por Marc Márquez, y considera que anunciar su marcha fue un «error», y ha explicado que es «complicado» mantener la «fuerza de voluntad» para entrenar cuando todavía no saben cuándo podrán volver a subirse a la moto.

«El retirarse fue como una excusa para no poder continuar con Honda, tener un año sabático en casa, pensar en su futuro y volver con Yamaha. Yo estaba convencido de que si volvía con Yamaha y los resultados venían junto a él, iba a volver, estaba clarísimo. Un piloto que vuelve a las carreras no es un piloto retirado», declaró en el podcast MotoGP '¡Cambia el mapa!', con los periodistas Ernest Riveras e Izaskun Ruiz.

Así, considera que fue algo «raro». «Yo creo que Jorge se vio un poquito acorralado en Honda y las dos partes no sabían cómo terminar la relación. Jorge tiene un orgullo muy grande, e irse para casa sabiendo que le han echado o que no le han querido, sin un buen resultado, le hubiera dolido mucho. Decidió retirarse públicamente, pero creo que fue un error. Para mí, fue un error porque ni Jorge está para retirarse ni es un piloto que no lo quieran las fábricas. Jorge tiene aún algo dentro que puede explotar mucho, aunque sea solo con Yamaha o Ducati», subrayó.

«Jorge no tiene la edad de un piloto para retirarse, y tiene la velocidad. Cuando pasó de Ducati a Honda, estaba ganando; no me creo que en un año se pierda todo ese talento o esas ganas de ganar e ir en moto. Es cierto que la Honda es una moto muy complicada, muy dura, vemos a Marc luchando con ella todos los fines de semana, así que no nos extraña, pero eso no quiere decir que Jorge no sea bueno», continuó.