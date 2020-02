Jorge Lorenzo y Zarco se enzarzan por sus reproches económicos

Jorge Lorenzo no ha dudado en responder al piloto francés Johann Zarco tras las críticas vertidas sobre él por vivir «en un país donde no paga impuestos o paga pocos» mientras él paga una hipoteca. El mallorquín ha contestado a una pregunta de un aficionado en Instagram para ironizar sobre la situación del piloto Reale Avintia Racing de MotoGP.

El año pasado Zarco aseguró que él había sido «honesto» dejando KTM y que Lorenzo no lo era siguiendo en Honda. Con el mallorquín de vuelta en Yamaha, Zarco no quiso entrar a valorar si había sido honesto en este caso, pero sí deslizó que el pentacampeón mundial «tenía más miedo por el dinero que yo». «El dinero me importa mucho menos que a él. Yo he tenido que pedir un crédito para tener mi casa. Él vive en un país donde no paga impuestos, o paga pocos impuestos. Yo vivo en Francia, pago mis impuestos y una hipoteca», ahondó el piloto galo.

La réplica de Jorge Lorenzo no se ha hecho esperar y ha llegado con una notable dosis de ironía al reflexionar sobre la necesidad de Zarco de pagar una hipoteca después de una década en el Mundial. «No me gusta meterme con la gestión económica de nadie, cada uno hace lo que puede con lo que tiene... Pero ya que desgraciadamente se ha metido donde no le llaman... (y me has preguntado por ello) creo que debería preguntarse seriamente cómo después de más de 10 años en el Mundial, y siendo doble campeón del mundo y firmar con KTM, aún sigue pagando la hipoteca de su casa», ha respondido en Instagram a la respuesta de un seguidor.

Jorge Lorenzo no tiene previsto competir esta temporada después de fichar por Yamaha como piloto probador, aunque en los últimos test de Sepang dejó una puerta abierta a volver a las carreras de forma puntual.