Así ha sido la despedida de Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo ha puesto fin a su carrera deportiva en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste. Desde que anunció su retirada el pasado jueves 14 de noviembre, todos los focos han estado puestos sobre el piloto mallorquín.

Los homenajes se han ido repartiendo durante todo el fin de semana, pero ha sido tras la carrera cuando se han vivido los momentos más emotivos.

El pentacampeón mundial ha dado la vuelta de honor después de cruzar por última vez la bandera a cuadros.

Después se ha parado frente a la grada para despedirse de la afición. Y para terminar, ha recreado una escena muy habitual en sus celebraciones. Lorenzo ha clavado en el suelo la bandera de Lorenzo's Land.

