Un adiós que causa impacto en Mallorca

Jorge Lorenzo fue el primer piloto mallorquín recibido con honores de héroe en Palma y su adiós deja un vacío enorme en el motociclismo internacional tras los cinco grandes títulos mundiales que conquistó en su exitosa carrera profesional.

Tras lograr tres títulos mundiales de MotoGP (2010, 2012 y 2015) y dos en la categoría de 250, en 2006 y 2007, el piloto mallorquín ha puesto este jueves punto y final, de manera inesperada, a su carrera de piloto a los 32 años.

Lorenzo celebró cada uno de sus éxitos en el Consolat de la Mar, sede del Ejecutivo balear, con las más altas autoridades y rodeado de cientos de sus paisanos a bordo de ruidosas motos que le escoltaban durante el multitudinario recorrido del bus turístico por las calles céntricas de Palma.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, se pronunció sobre la retirada del motociclismo del mallorquín Jorge Lorenzo y ha considerado que «se baja de moto un campeón eterno». Así se ha pronunciado en su cuenta de Twitter, donde indicó también que Lorenzo es un «orgullo» para la comunidad, así como una «inspiración» para todos. La presidenta, quien ha recordado las victorias del deportista y ha asegurado que se le echará de menos, le ha dado también las gracias por toda su trayectoria.

El furor que despertaba el pentacampeón del mundo era del tal magnitud que hasta lograba poner de acuerdo a la clase política sobre la necesidad de construir un gran circuito de carreras de motos en la isla, proyecto que surgió en el mandato de Jaume Matas, pero que nunca cristalizó.

Carles Gonyalons, director general d'Esports del Govern Balear, dijo a Efe que la comunidad autónoma «pierde un referente mundial, una auténtica leyenda del motociclismo mundial». «Su trayectoria ha sido excepcional y Baleares debe agradecerle su representación, como un grande del deporte mundial. Nos sentimos orgullosos de que las islas sea una cuna de deportistas de élite, respetamos su decisión y ya estudiamos la posibilidad de rendirle el homenaje que se merece», señaló Gonyalons.

El ex presidente de la Federación Balear de Motociclismo, Pedro Mas, que vivió en primera persona sus mayores triunfos, expresó, a través de los micrófonos de IB3 Radio su pesar por el adiós de Lorenzo. «Es una lástima para el motociclismo y una lástima para el deporte en general por todo lo que ha hecho; ha demostrado Jorge Lorenzo en estos 17 años», ha dicho. «Siempre es una lástima que un piloto de élite se retire, sean por las causas que sean. Yo me quedo con los mundiales que ha ganado y que hemos celebrado con él en Palma. En estos momentos quiero quedarme con esos buenos momentos de Jorge, no con las cuestiones negativas. Ha sido un gran piloto, aunque las cosas no le estaban saliendo muy bien últimamente», añadió.

El Real Mallorca también se pronunció sobre la despedida de Lorenzo: «Enhorabuena por tu gran carrera deportiva y por hacer más grande el deporte balear. Suerte en tus próximos retos», señaló la entidad bermellona en las redes sociales.