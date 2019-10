Lorenzo, sobre el Gran Premio de de Malasia: «Sepang debería adaptarse más a mi estilo»

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Repsol Honda) ha comentado este martes que el circuito de Sepang, donde se disputa el fin de semana el Gran Premio de Malasia, debería adaptarse «más» a su estilo y confía en que se vea una buena versión de sí mismo.

«En comparación con Australia, el circuito de Malasia debería adaptarse más a mi estilo y creo que podremos volver donde estuvimos en Motegi. Veremos cómo evoluciona el fin de semana», comentó el piloto mallorquín en declaraciones facilitadas por el equipo.

Lorenzo, que no tiene ritmo competitivo con la Honda tras un año de varias lesiones, molestias y falta de feeling con la moto, intentará ayudar a Marc Márquez a dar al Repsol Honda el título por equipos, ahora mismo en manos del Ducati Team.

Además, el balear tiene grandes recuerdos del circuito de Sepang, pese a perderse la carrera del año pasado por lesión. En el circuito malayo acumulaba hasta entonces seis podios consecutivos, y ganó en 2006 en 250cc.

«La de Sepang es una pista en la que he tenido mucho éxito en el pasado. A principios de año no pude acudir a los test debido a la lesión que me hice entrenando, pero mi equipo sí estuvo, así que tenemos alguna idea de qué hacer en la moto», comentó.