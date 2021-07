El futbolista español Dani Olmo comentó, tras la victoria frente a Costa de Marfil (5-2), que «ni mucho menos» se vieron eliminados a pesar de ir 1-2 adverso en el marcador en el minuto 90+1, y que celebró que la remontada conseguida este sábado les hace acercarse al objetivo, que es «lo máximo» porque, aseguró, «esto no ha acabado aquí».

«La lucha por las medallas es el objetivo desde que estamos aquí y queremos lo máximo. Esto no ha acabado aquí. Si te eliminan no estás nada contento, pero no hay que pensar en eso. Estamos en semifinales y ahora hay que pensar en descansar, disfrutar y darlo todo», dijo en zona mixta tras el partido.

Un Dani Olmo que declaró que no se vieron fuera del torneo: «¡No! Ni mucho menos, ni un segundo. Sabía que la íbamos a tener, confianza plena en este equipo. Ha sido un rechace casi de la nada, pero Rafa ha estado muy listo y la ha metido».

El futbolista español se mostró orgulloso del juego del equipo, que desgastó a un rival fuerte físicamente como Costa de Marfil, y avisó de que las semifinales serán más duras todavía.

«Los partidos se van complicando a medida que vas pasando y clasificándote. Las semifinales ni mucho menos serán más fáciles. Tener el balón es nuestro juego, nuestra filosofía; provocar al rival para que corra y haga más kilómetros de lo normal. En los últimos minutos estuvieron más cansados y tuvimos más espacio», concluyó.