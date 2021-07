La tiradora española Fátima Gálvez, campeona de foso olímpico en equipos mixtos junto a Alberto Fernández, aseguró tras obtener la primera medalla de oro del deporte español en Tokio 2020 que el tiro «se lo merecía», un deporte en el que son «muchos» a los que «no se hace caso».

«Yo creo que el tiro ya se lo merecía, nosotros por los años del trabajo, pero el tiro en general en España, somos muchísimos los que practicamos este deporte y no se nos hace caso, esta medalla va por ellos», añadió la cordobesa, que consigue el oro después de quedarse a las puertas de las medallas en Río 2016, cuando fue cuarta en el concurso individual.

Fátima Gálvez consideró que este título olímpico es el reconocimiento a «muchos años de trabajo» y también un impulso para el tiro olímpico, que es «el gran desconocido en España».

En una final disputada bajo un calor asfixiante de más de 35 grados y a pleno sol al mediodía tokiota, Gálvez bromeó con que su compañero estaba «en su estado de 'flow'» y no se daba cuenta de la temperatura. «Pero yo sí, porque me caía cada sudor que no veas», añadió la tiradora cordobesa.

«Ha salido todo muy bien, es muy fácil tirar con Alberto, lo ha hecho espectacularmente bien. Estoy orgullosa de él, del trabajo que ha hecho y hemos hecho juntos. Es la suma de los dos resultados, que era conseguir el oro y al final lo hemos ganado», resumió Gálvez.

La tiradora comenzó fallando sus tres primeros platos, una situación que se debió a que en el inicio se perdió «mucho tiempo» tras el final de la final por el bronce, y que por su técnica de disparo le cuesta mucho visualizar la salida del plato.

«Afortunadamente me he recompuesto. Sabía que íbamos a cometer todo ceros (fallos) salvo Alberto, confiaba muchísimo en él, venía de hacer 75 de 75, estaba tirando muy bien. Tiene más facilidades que yo para las finales y se trataba de mantener la calma para que fallaran los compañeros», opinó la campeona olímpica.

En todo caso, para la tiradora los fallos del sanmarinense Gian Marco Belli no le influyeron. «Yo no disparo en su escopeta ni él en la mía, yo tengo que hacer mi competición individual y ver si hemos ganado o no. Yo disparo para mí, no para que el rival se dé cuenta. Este es un deporte en el que tu rival es tu mente», explicó.

Gálvez reconoció que, por su técnica de tiro y por la circunstancia de que diestra disparando pero su ojo dominante es el izquierdo, le dificulta ver la salida del plato. «Estos primeros ceros (fallos) se pueden deber a causa de eso», añadió.

«No somos un resultado, una trayectoria, y la trayectoria ha traído el fruto de una medalla olímpica», señaló Fátima. «Los Juegos nos debían una, o varias. Esperemos que no sea la única», finalizó.