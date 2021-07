¿La última carrera olímpica de Hugo González?

Tras quedarse a las puertas de la final en los 200 metros estilos, aunque habiendo nadado por las medallas en 100 espalda, Hugo González de Oliveira se mostró descontento con su rendimiento en el Centro Acuático de Tokio, e incluso dejó la puerta abierta a una despedida del panorama olímpico tras estos Juegos.

En declaraciones a la Cadena Cope en la zona mixta, el nadador palmesano sembró las dudas sobre su futuro. «Espero que no sea mi última carrera en unos Juegos Olímpicos», aseguraba al ser cuestionado por ello. «Habría que ver qué apoyos hay, porque siendo finalista, tienes Beca ADO, pero si no entras, no...», afirmaba el isleño, que estudia Ingeniería y entrena en Berkeley (Estados Unidos) y en su día, tras el pasado Europeo, ya se mostŕo disconforme con los apoyos recibidos por parte de la Federación Española para poder alternar el equipo nacional con su trayectoria en Estados Unidos.

«Quiero seguir nadando y sé que puedo hacerlo mejor que estos resultados», dijo en referencia a su undécimo tiempo total en las semifinales de 200 estilos de los Juegos de Tokio, distancia en la que es el actual campeón de Europa.

«No estoy contento, no hay excusas», aseveró. «Perdí dos décimas en el primer 50 y no me sentí como el primer día... Pero son cosas de la competición y que pasan», prosiguió González, que se despide de los Juegos con una final y un diploma en 100 espalda.