Joan Munar, recibido a lo grande en Palma

El sueño olímpico que está viviendo Joan Munar tras conseguir el bronce en el salto de longitud de los Juegos Paralímpicos de Paris sigue más vivo que nunca. Tras alcanzar su primera medalla tras Londres y Río, el mallorquín se subió al podio en Saint Dennis de forma épica.

Una vez aterrizado en Palma donde le recibieron familiares y amigos por todo lo grande, se mostró emocionado y entusiasmado por el cariño que le brindan tras su gran actuación. «Muy contento y emocionado por este recibimiento. Ellos siempre están aquí, aunque los resultados no salgan», afirmó ante los medios de comunicación congregados en el aeropuerto.

Joan Munar posa con su medalla de bronce conseguida en París.

Por otro lado, recordó que la proeza que realizó en la capital francesa fue algo insuperable a nivel personal. «Después de unos días de haber conseguido la medalla, los pies tocan el suelo», comentó el medallista de bronce.

A su vez, reconoce que no esperaba conseguir este éxito tras los años complicados que vivió en su carrera. Después de su travesía por el desierto esta medalla se convierte en un éxito sin precedentes. «Estaba en shock, no me lo creía», reconoció. También catalogó este tercer lugar en el podio como una medalla de otro metal. «Fue como un oro, no me esperaba poder conseguir esto», insistió.

Munar llegó acompañado de su inseparable perro guía Kayden.

El atleta se mostro muy emocionado por el recibimiento que le brindaron sus familiares y amigos.

Al recordar como fue la consecución del bronce, Munar se emocionó por haber alcanzado la gloria en el último momento de la competición. «En la última ronda iba cuarto a un centímetro y marca personal con bronce incluido, fue de película», sentenció. A pesar de no conseguir clasificarse a la final de los 100 metros, no se lamenta. «El objetivo está cumplido», manifestó.

Por último, ahora piensa en «disfrutar de lo conseguido, descansar y entrenar de manera más suave. La temporada sigue, no para nunca», finalizó.