Cansado por un enorme esfuerzo, pero con muy buenas vibraciones, Albert Torres aparecía en la zona mixta tras la final de Omnium de los Juegos Olímpicos de París, disputada este jueves en el velódromo de Saint Quentin-en-Yvelines, una pista que le ha visto ser campeón de Europa y medalla mundialista. El de Ciutadella, de 34 años, confesaba tras ser cuarto y rozar la medalla de bronce que «el diploma es lo de menos, con el tiempo a lo mejor le doy más valor, pero personalmente me voy satisfecho de haberlo dado todo, de haber hecho una gran competición, he estado cerca de las medallas y he sido regular«, explicaba el corredor del Movistar Team, para quien »el único pero ha sido la eliminación, donde el resultado no ha sido bueno y eso me ha privado de las medallas, pero sabía que la puntuación era mi prueba y si tenía las piernas e iba dura, era cuestión de tener buena lectura y esperar el momento. Al final, ha habido emoción, si cogía vuelta ganaba la medalla y sino el belga y ha sido una lástima», añadía el balear en su debut en sus terceros Juegos tras Londres 2012 y Tokio 2021.

Le daba vueltas y sabía que «han faltado cuatro puntos, que en el Omnium es poco, son pequeños detalles como la eliminación. Pero me voy contento en el sentido de que lo he dado todo. No ha podido ser esa medalla, pero hay maneras de ser cuarto y quedarte fuera del podio, y siendo agresivo, me voy con buen sabor de boca y la sensación de haberlo dado todo, pero tenemos otro tiro en la Madison», en referencia a la carrera del sábado, junto al castellonense Sebastián Mora. Y de cara a esa americana, las sensaciones de Torres son «buenísimas. Es verdad que Thomas y Leitao tenían el oro y la plata asegurados. El único interesado en ganar vuelta era yo y tiraba a tope. Iba al límite porque era el final de carrera y había gastado mucho, no tenía la capacidad de cogerla solo. Era un pulso entre Fabio (van den Bossche) y yo y si los tres hubiéramos estado cerca para coger las medallas en el momento de doblar, posiblemenrte lo hubiéramos hecho y la película sería diferente«, refería el de Ciutadella, que asumía el resultado, »porque esto es el deporte y me voy satisfecho, además de porque la familia haya podido venir y la gente haya disfrutado de esta competición y agradezco desde aquí todos los apoyos que he recibido estos años", proseguía. Pensando en la Madison, asegura el 'pistard' menorquín que «estamos ante una buena oportunidad, el objetivo es luchar por las medallas, se nos da bien tenemos ilusión y estamos compenetrados. Viendo la carrera que he visto tengo cobnfianza, estamos bien y Mora sé que también está físicamente muy bien. Ahora toca recuperar, quedan dos días, pero me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo, pero es una pena, porque ha faltado poco para el bronce», lamentaba Torres, cuarto y diploma en Omnium en París 2024.