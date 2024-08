Participar en los Juegos Olímpicos de París, pero no haber pisado la ciudad. No es un caso único, pues algunos deportes se disputan en subsedes lejanas, caso de la vela en Marsella o del surf en Tahití en un caso extremo. Pero el caso de la selección española de fútbol femenino, en el que militan las mallorquinas Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro, no deja de ser singular, pues a falta de disputar el partido por el bronce, no habrán pisado la capital francesa desde su llegada al país vecino.

Sí lo harían en caso de tener que recoger la medalla de bronce, tras la final del sábado (17 horas) en el Parque de los Príncipes de París. Pero antes habrán vivido un auténtico peregrinar por diferentes ciudades, a excepción de la olímpica. Nantes, Burdeos, Lyon y Marsella han sido los escenarios de los diferentes encuentros de la fase de grupos y los tres cruces que las de Montse Tomé habrán dirimido en su estreno en la competición, que esperan poder cerrar en la ceremonia de entrega de metales y en el podio y así poder decir que han estado en París. El estreno olímpico y en estos Juegos de España, la campeona del mundo vigente, llegó el pasado 25 de julio en Nantes. Allí se enfrentó a Japón (2-1) y tres días después a Nigeria (0-1), para cerrar invicta y con pleno de victorias la fase de grupos en Burdeos ante Brasil, a la que se impusieron también (0-2). Tocó hacer las maletas rumbo a Lyon, donde sufrieron para sacar adelante los cuartos de final ante Colombia, que se pudo 0-2 a favor para empatar en el último suspiro y resolver el duelo en la tanda de penaltis con una espectacular Cata Coll. Las semifinales les llevaron al sur del país, a Marsella. En el Velodrome, llegó el duro golpe de caer frente a Brasil, que se tomó la revancha de la fase previa y endosó un 4-2 doloroso a una España desconocida, que se quedada fuera de la lucha por el oro. Pero a la que le queda la meta de colgarse el bronce en su primer torneo olímpico. Tampoco será en París, sino de nuevo en Lyon, escenario del 'milagro' en cuartos. La cita es este viernes (15:00 horas) y el podio en juego ante Alemania, triple bronce olímpica entre Sydney 2000 y Pekín 2008 y oro en Río 2016. La victoria puede ser la llave para, por fin, llegar a París.