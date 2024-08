Su tercera participación olímpica, con 34 años y un importante historial en la pista que ha agrandado en la carretera desde su llegada al Movistar Team, Abert Torres buscará una medalla que se le resiste en el velódromo de Saint Quentin-en-Yvelines, a las afueras de la ciudad olímpica. Los Juegos de París le brindan una doble oportunidad en el Omnium (este jueves, desde las 17 horas) y el sábado (17:59) con la americana -Madison' en la que formará tándem con su inseparable Sebastián Mora.

Acabado en penúltimo entrenamiento en la pista olímpica de París 2024, Torres se siente «con toda la ilusión del mundo, me encuentro muy bien, motivado por poder estar de nuevo en unos Juegos», destacando la importancia de haber tenido continuidad y ningún parón por lesiones. «Siempre tenía y me rompían la planificación. Este año no ha sido el caso, a versi es buena señal», refiere el ciclista de Ciutadella, de 34 años y que ya fue olímpico en Londres 2012 y Tokio 2021.

Le motivan las dos pruebas, y a la hora de hablar del Omnium -que le fue asignado hace unos días-, ve una final «muy abierta». Y es prudente pues en este ciclo apenas ha corrido esta prueba, después de ser décimo hace tres años en Tokio. «Veo a gente fuerte, experimentada y con experiencia, como Ethan Hayter, Benjamin Thomas que correrá en casa y con el público, o Viviani... Después hay una segunda línea, diríamos, también con nivel alto. Ahí me incluyo yo», asegura Torres.

Señala como tácticamente importantes las dos primeras pruebas, el scratch y el tempo, «donde hay que salir con una buena posición y en la eliminación luchar por estar delante, pues en la puntuación hay marcajes y eso puede definir o cambiar el sentido de la clasificación. Habrá mucha tensión...», advierte el pupilo de Félix García Casas, seleccionador nacional de pista. Ahí, en ese nerviosismo y los marcajes contempla opciones Albert «porque hay gente de esa segunda fila de la que hablaba que se puede meter en la lucha por las medallas».

En la Madison, apela Torres a la experiencia de la pareja que forman con Mora. Allí esperan hacer una competición «inteligente, de intentar ganar puntos en la primera parte e intentar ser listos, estar fuertes y atentos a todos los movimientos. Tener un buen posicionamiento en carrera, que eso en ocasiones es lo que marca las diferencias», apostilla el menorquín, que este año ha tenido como plato fuerte de la temporada en ruta el Giro de Italia.

No se plantea echarse a un lado tras París 2024 en lo que a la pista se refiere. Una modalidad que permite estirar en el tiempo el trayecto vital de los ciclistas. «No nos planteamos estos Juegos como la última opción. Mi carrera deportiva creo que es larga y creo que podemos tener competiciones importantes en el horiizonte. Y Los Ángeles 2028 lo es. Si la cabeza y el cuerpo aguantan, ¿por qué no pensar en los próximos Juegos,en Los Ángeles?», deja entrever Albert Torres, de nuevo junto a Sebastián Mora la baza española en el velódromo.