El italiano Thomas Ceccon ha protagonizado uno de los momentos virales de los Juegos Olímpicos de París. El nadador, que está siendo una de las grandes sensaciones de las olimpiadas y que ha logrado la medalla de oro en 100 metros espalda, ha sido pillado durmiendo en un parque parisino, lo que ha sido objeto de debate en redes.

Y es que el deportista transalpino ya había mostrado su malestar por las instalaciones de la villa olímpica, que están recibiendo algunas quejas por parte de los atletas. «En la Villa no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mudan por esto... no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben», explicó el propio Ceccon ante los medios, antes de que fuera visto durmiendo fuera en un parque.

El italiano Ceccon medallista de oro en natación, durmiendo en un parque tras criticar la falta de aire acondicionado en el interior de la Villa Olímpica

pic.twitter.com/wSN2Y5SkAc — Elzo (@Elzo_) August 4, 2024

Por ello, no ha dudado en manifestar sus quejas por la situación que viven muchos deportistas en la villa. «Insisto en que esto no pretende ser una justificación, todos vivimos las mismas situaciones y estamos en las mismas condiciones. Hay algo que probablemente muchos no sepan y es justo contarlo», señaló el nadador.

En el vídeo que se ha viralizado en redes, se puede ver al deportista tirado en el suelo del parque, durmiendo de lado encima de una toalla en el césped y sin chanclas. Nadie ha confirmado si Ceccon ha dormido toda la noche en esa zona o, por otro lado, únicamente estaba descansado un rato, aunque sus quejas sobre la villa olímpica no han pasado desapercibidas en redes.