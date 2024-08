A una victoria de las medallas. Ese es el margen que separa a la mallorquina Juana Camilion de la historia, de subirse al podio de unos Juegos Olímpicos. España está en semifinales, y con ella la jugadora del Molinar, de 25 años y que vivió con suspense la clasificación para la penúltima ronda. Porque no dependía de ellas, después de perder por 15-18 ante Alemania, que cierra la fase de grupos con un balance de 6-1 y reafirma su candidatura al oro en París 2024. Tocaba esperar los resultados de Australia -perdió ante Francia, 18-16- y Estados Unidos -ganó a China, 12-14-, que generaron un diabólico cuádruple empate (4-3) del que las españolas salieron beneficiadas.

Segundas de la fase regular y directas a semifinales, ahora les espera Estados Unidos, que ganó por 21-13 a China en el Play In, y a quien se medirán el lunes por la tarde (17:30 o 18:30 horas) a la caza de una medalla y de asegurar la final, o bien tendrán que esperar al turno de noche para colgarse el bronce (21:00) o pelear por el preciado oro (22:00) en la final olímpica de 3x3.

Camilion aportó 2 puntos y 4 rebotes en el duelo ante Alemania, que se llevaron las germanas imponiendo su solidez como equipo (15-18), abriendo una incertidumbre que se despejó tras el triunfo de Estados Unidos frente a China (12-14). «No me lo puedo creer, lo veíamos muy difícil después de perder, pero lo hemos conseguido», aseguraba emocionada y todavía sin asimilarlo Camilion, apoyada en La Concorde por sus padres, su hermana, tíos y primos algunos de ellos llegados expresamente desde Argentina para seguir sus evoluciones y disfrutar de la experiencia.

«Ahora, vamos a por todas, estamos ante una oportunidad única», añadía Juana, «feliz» por haber alcanzado un reusltado "que no esperábamos al inicio, nosotros nos veíamos con el objetivo de jugar el Play In, pero ahora no podemos bajar la guardia y el lunes saldremos a tope", proseguía la baloncestista mallorquina, formada en el Molinar y que actualmente milita en el Movistar Estudiantes, y que junto a Vega Gimeno, Gracia Alonso y Sandra Ygueravide -ex jugadora del Joventut Mariana- está ante la oportunidad de su vida. La de ganar una medalla olímpica en los Juegos de París 2024. Todo pasa por ganar a Estados Unidos, que en la fase previa ganó 11-17 a España.