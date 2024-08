Satisfecho por haber nadado una final olímpica y ser sexto, pero poco con el tiempo registrado (1:55.47) en el desenlace de los 200 metros espalda de los Juegos de París. Hugo González de Oliveira destacaba su «buena salida, una buena carrera, pero nos ha faltado el empuje del último 50, que es el que no nos ha permitido hacer el tiempo que queríamos», explicaba en zona mixta el campeón mundial de la distancia. «No es una mala carrera, es un sexto en los Juegos, pero no es nuestro potencial. Hemos nadado dos veces más rápido, en Mallorca y en Doha, así que no estoy satisfecho», aseguraba. Y cuestionado por el motivo de ese leve retroceso, él mismo no sabe responder. «Lo que ha cambiado de Mallorca a aquí es la pregunta del millón, si lo supiera lo hubiera trabajado. Pero toca analizar la prueba, seguir porque tenemos el 4x100 estilos y ahora descansar y dar el máximo en los dos últimos largos que tenemos», restaltaba el nadador palmesano.

Volviendo a analizar, especialmente los primeros pasos, «creo que son los mismos parciales que en Mallorca, con la estrategia de siempre. El esfuerzo era para hacer 1:55, pero no he acabado de encontrar mi estilo, mi ritmo, y está claro que hemos dado todo, no hemos podido dar más, pero no es lo que llevamos entrenando todo el año para llegar aquí y nadar más lento», refería Hugo que se marchaba de La Defense «un poco decepcionado con la marca, el puesto no está mal, pero al final me quedo con la marca, y no es lo que tenemos. Al final no he hecho ningún pico esta temporada», aseguraba.

Sobre el escenario de las competiciones, no lo quiere convertir en un argumento para justificar su marca. «Al final son varias combinaciones para tener este resultado, pero todos los que estamos en la final, tenemos las mismas condiciones, la misma piscina, la misma temperatura... no hay excusas», reiteraba Hugo. «Era competir para ver quién estaba mejor en la final y a día de hoy soy el sexto mejor especialista», asumía, sin dar tampoco importancia al hecho de salir desde la calle 8. «Era buena para nadar rápido y, simplemente, no ha salido», concluyó.