Albert Torres es el elegido para 'doblar' en las dos pruebas en las que España tiene representación en las competiciones de ciclismo en pista de los Juegos Olímpicos de París 2024. El ciclista de Ciutadella, de 34 años, afronta su tercera participación con las miras en obtener la única medalla que falta en su palmarés en la pista: la olímpica. Tras ser diploma en Madison -junto a Sebastián Mora- y décimo en Tokio hace tres años, el menorquín regresa a un escenario familiar. Porque en el velódromo de Saint Quentin_en-Yvelines se proclamó en 2016 campeón de Europa de Madison y Omnium, y en 2015 ganó la medalla de plata en el Mundial de scratch.

El corredor del Movistar Team, que esta temporada ha disputado el Giro de Italia una vez más antes de focalizar su puesta a punto en la pista pensando en París 2024, ha sido designado por el seleccionador nacional de pista, Félix García Casas, para disputar el Omnium, la única prueba individual para la que tiene plaza España en estos Juegos, en los que al igual que en Tokio, Torres y Sebastián Mora vuelven a ser las únicas bazas del ciclismo en pista.

«A mis 34 años me encuentro en el mejor momento de mi carrera. Por fortuna, tengo un gran equipo que me respalda con mis compromisos en la pista. Sabía que era una gran responsabilidad y dedicación preparar los Juegos Olímpicos de Paris, así que he adaptado el calendario de carretera para llegar aquí de la mejor manera", explicaba Albert, quien el jueves 8 de agosto saltará al velódromo para disputar el Omnium, que comprende las pruebas de scratch (17:00), tempo (17:38), eliminación (18:25) y puntuación (19:27). Mejorar la décima plaza de Tokio y pelear por las medallas será su desafío, para el que junto a Mora entrena desde hace semanas a fondo, con el Velòdrom Illes Balears de Palma como centro de operaciones antes de hacer las maletas rumbo a Francia.

«El ciclo olímpico ha sido muy positivo, así que estas semanas están siendo para realizar el trabajo específico final y de cara a la Madison estamos centrándonos en terminar de pulir los últimos detalles. Pero sobre todo tenemos muchísimas ganas e ilusión», comenta Albert en los días previos a su llegada a París, donde junto al Omnium formará el 50% de la pareja española de Madison, junto a su inseparable Sebastián Mora, tres años después de ser sextos en Izu. Esa segunda cita será el sábado 10, a las 17:59 horas y allí toparán con viejos conocidos y rivales, aunque su experiencia es una baza a tener en cuenta.

Torres busca la que sería la tercera medalla olímpica para el deporte menorquín, tras las conseguidas por el baloncestista mahonés Sergio Llull: plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016. El ciclista de Ciutadella debutó hace doce años, con la persecución por equipos, logrando la sexta plaza, diploma, y siendo la primera cuarteta de la historia en bajar de los cuatro minutos. En ella también estaba el mallorquín David Muntaner, con quien fue campeón del mundo de americana en Cali 2014 y subcampeón un año antes en Minsk.