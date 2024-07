Los deportistas mallorquines que compiten en los Juegos Olímpicos de París no están solos. En esta ocasión y no como en Tokio, hay público en las gradas y los amigos y familiares de algunos de nuestros representantes no han dejado pasar la ocasión de acercarse hasta la capital francesa o alguna de sus subsedes para animarles y disfrutat de la experiencia olímpica desde la grada.

Es el caso de los amigos de Nacho Baltasar, una notable representación del Club Nàutic de sa Ràpita que se ha desplazado hasta Marsella, escenario de las regatas. Su entrenador de toda la vida Miki Bover, y varios de sus amigos y compañeros en el día a día han querido ser testigos de su estreno con apenas diecinueve años. Padres, hermana y familia de Juana Camilion, con la deportista. Tampoco la baloncestista de 3x3 Juana Camilion ha estado sola. La jugadora del Molinar ha tenido en La Concorde a sus padres y hermana, y a ellos se incorporarán otros familiares llegados de Argentina, país natal de la jugadora y de sus progenitores, que harán miles de kilómetros para ver a la deportista cumplir su sueño. Helen Lindes, esposa de Rudy Fernández, y sus hijos junto a Maite, madre del baloncestista, viajaron hasta Lille, de la misma manera que los padres de Hugo González de Oliveira, que han podido ver en vivo nadar a su hijo en unos Juegos. Ellos también han cumplido su sueño, desde la grada. Famliares de Patri Guijarro, en Nantes. Anteriormente pudimos ver a los familiares de las futbolistas Mariona Caldentey o Patri Guijarro haciéndose notar en las gradas de Nantes, sede de los primeros partidos de la selección femenina de fútbol española. También la familia de Paula Barceló ha querido arropar a la regatista en Marsella, y en los próximos días comparecerán otras con el mismo fin. Ser testigos de un momento único. Lluc y Mar Alemany, en Burdeos antes del Brasil-España de fútbol femenino. También en las gradas, pero en Burdeos y presenciando la victoria y de la selección española femenina de fútbol,, con tres mallorquinas en sus filas, estuvieron la pequeña Mar, su tía Carmen y su madre, Lluc Alemany, que apoyaron a Mariona, Patri y Cata para imponerse a Brasil y ser primeras de grupo antes de iniciar los cuartos de final