Rafael Nadal se sinceró al finalizar su concurso en los Juegos Olímpicos de París, los cuartos y últimos de su carrera, al caer en dobles junto a Carlos Alcaraz ante los estadounidenses Krajicek y Ram (6-2 y 6-4) en cuartos de final. Una experiencia, unida al individual y en un escenario para él especial como Roland Garros que ha dibujado para el tenista de Manacor «una semana divertida, positiva en muchos aspectos.No ha terminado de la manera que soñaba, pero esto es el deporte. Al final, no he estado al nivel que necesitaba para luchar por medallas a nivel individual, y en el dobles hemos jugado a un buen nivel, pero hoy no hemos estado acertados», explicaba ante los medios. Y reconoció que «en el doble, los partidos pasan muy rápido y cualquier detalle te marca. Hoy no hemos empezado bien, no hemos sido capaces de llevar el partido al límite», refería sobre el que pudo ser su último partido oficial en la Philippe Chatrier, en el torneo olímpico de 2024.

La pareja más mediática de estos Juegos, la que forman Nadal y el murciano Carlos Alcaraz ha supuesto «una experiencia positiva. Hemos generado todo lo que debíamos para tener opciones». De la misma manera, resaltsa la conexión entre ambos, plasmada en la pista y que ha conectado con un público entregado en París. «Hemos tenido ua relación fantástica, hemos estado alegres y motivados en la pista. No ha podido ser, no hemos estado lo suficientemente acertados, pero Carlos ahora tiene que seguir en el individual y yo lo que tengo que analizar es cuándo tengo el vuelo de vuelta a casa», bromeó. «Y seguir, pero me llevo un recuerdo y una experiencia para el resto de mi vida», aseveraba sobre estos Juegos y el doble con el ganador de tres de los cuatro 'Grandes'.

Sobre si las emociones vividas en estos Juegos pueden tener impacto en su futuro como tenista profesional, Nadal fue claro al admitir que «no afectan en nada. Lo que afecta a mi futuro como profesional son las ganas y el sentimiento que tenga cuando tenga que tomar la decisión», en referencia a cuándo podría anunciar su despedida o continuidad, un tema muy recurrente a lo largo de estos Juegos. «Para mí se ha terminado una etapa. Me había marcado hasta los Juegos Olímpicos como objetivo cuando empecé el año. Se ha terminado este ciclo y voy a volver a casa, desconectar y, en frío, cuando tenga claro cuál es mi siguiente etapa, con una raqueta en la mano o sin ella, os lo haré saber», confesaba el de Manacor, acompañado por su familia estos días y por su inseparable entrenador, Carlos Moyà.

Nadal, emocionado, en su despedida de los Juegos Olímpicos de París.

Se marcha con la conciencia tranquila Nadal, y con el sentimiento de haber hecho y dado lo que estaba en su mano para llegar a París 2024 y ser competitivo. «Al final, me he esforzado lo suficiente para acabar con la satisfacción personal de haber hecho todo lo posible para dar el máximo en cada momento en la pista. Con eso me quedo tranquilo. A partir de ahí, con ese principio conseguido, estoy en paz y cuando tenga claras mis motivaciones, ganas lo haré saber o, si no tengo esas motivaciones o ganas y no siento la capacidad de seguir, tomaré otro camino», añadió Rafael volviendo a su futuro dentro de circuito tras dos años complicados a nivel físico.

De París 2024 y los Juegos se marcha el de Manacor siendo protagonista, por su presencia en Roland Garros, pero especialmente por la estampa que protagonizó en la ceremonia inaugural, recibiedo la antorcha de manos de Zidane y trasladándola por el Sena en compañía de mitos olímpicos como Carl Lewis, Serena Williams o Nadie Comaneci. «La postal con la antorcha bajo la Torre Eiffel no es un reconocimiento a lo que he sido como deportista olímpico. Siendo honestos, hay muchos deportistas olímpicos mucho mejores que yo. Es un reconocimiento a lo que he sido yo, en parte por las Olimpiadas, pero como deportista a nivel individual y colectivo con España, y lo que he sido en este lugar, que es Roland Garros, París y Francia», explicaba al respecto. «Me han regalado esta imagen porque en este lugar he conseguido hacer el récord más importante de mi carrera y creo que será el más dificil de superar -en referencia a sus catorce títulos en Roland Garros-. Y, por ello, estoy agradecido de manera infitnitra», aseguraba el tenista de Manacor, ganador de 22 'Grand Slams'.

Se marcha quedándose con el recuerdo del públlico parisino, con el «agradecimiento al dejar la pista. Sentir como me siento cada vez que salto a esta pista, solo puede dar muestras de agradecimiento. Es emocionante que en el lugar que más me importa personalmente, el tener este apoyo es una satisfacción y una emoción interna dficil de explicar. He vivido mucho aqui y este cariño lo llevo para siempre. Sólo tengo palabras de agradecimiento, sentenció en un tono de despedida de la Philippe Chatrier y las pistas de Roland Garros, escenario del torneo olímpico de tenis de París 2024. »No he dicho que e despida de París. Pero es posible que me haya despedido", dijo entre risas Nadal.

Por último, valoró su actuación y convivencia junto a Carlos Alcaraz, «una experiencia única. La hemos disfrutado los dos, generando una ilusión conjunta y me llevo un bonito recuerdo de haber jugado con uno de lo que será de los mejores de la historia si el cuerpo le respeta. Y hacerlo juntos, en este lugar, representando a España en unos Juegos Oímpicos y con este ambiente, es algo único», apostillaba el balear, quien confesaba que ha disfrutado «lo que he podido y le agradezco su predisposición dentro y fuera de la pista. Y le deseo lo mejor y ojalá traiga una medalla y sea la de oro. Tanto él como las chicas en el doble», finalizó un Nadal que regresará a Mallorca para cargar pilas y reflexionar sobre sus planes de futuro. Dentro y fuera del tenis.