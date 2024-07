Sabedora de que no se había alcanzado el objetivo, pero a la vez del esfuerzo que lleva detrás esta campaña olímpica, la regatista mallorquina Paula Barceló valoraba este puesto trece en las clasificatorias de 49erFX que les deja fuera de la Medal Race de los Juegos de París. «Como ha dicho Támara es un mix de emociones, llevamos una semana durísima y haber terminado con un primero en la última regata ha sido algo muy especial para las dos», aseguraba la del CN Arenal.

«Teníamos sensaciones muy encontradas porque a pesar de ese primero nos quedamos muy lejos del resultado que esperábamos y sobre todo para lo que habíamos trabajado. Ver que todo el mundo se ha acercado a darnos la enhorabuena te emociona mucho porque es un reconocimiento a que ese es nuestro lugar. Nos vamos con buen sabor de boca, habiendo demostrado lo que lo que valemos», añadía la campeona mundial en 2020 y diploma en Tokio.

«De todo esto me quedo con las personas y el equipo que nos han rodeado y nos han apoyado, es lo más valioso que nos llevamos. También hemos aprendido mucho personalmente, creo que es, hasta ahora, una de las cosas más duras que he vivido, pero hemos perseverado y me llevo el apoyo que hemos tenido hasta el último momento que agradecemos a todos», finalizaba la mallorquina, que ha formado pareja por segundo ciclo con la gallega Támara Echegoyen.