El sueño y la experiencia de Omar de la Cruz (Ibiza, 2001) llegaron a su fin en los Juegos Olímpicos de París 2024. El torneo de fútbol se acabó para el único deportista ibicenco en la cita, que disputó cerca de media hora de juego en el partido que cerraba la fase de grupos y en el que su selección, la República Dominicana, no pudo pasar del empate a un gol frente a una Uzbekistán que ya no tenía nada que hacer. Todo lo contrario que los hombres entrenador por el español Ibai Gómez, a los que una victoria y una derrota que no llegó de Egipto ante España les hubiera metido en cuartos de final.

El escenario del Parque de los Príncipes de la capital francesa impacto a De la Cruz. «Es espectacular, el montaje, el campo, el ambiente, todo es muy diferente a lo que he podido ver hasta ahora», refería el centrocampista, que saltó en el minuto 64 de partido al césped del campo del PSG en lugar del capitán, Nowand Lorenzo. Así, el ibicenco ha jugado en los tres partidos de la fase de grupos, siendo titular ante España y suplente tanto frente a Egipto como ante Uzbekistán. «Teníamos la ilusión de ganar y ver qué hacía España para ver si podíamos pasar, pero no ha podido ser. Es una pena, pero son nuestros primeros Juegos y tenemos que estar orgullosos porque hemos dado la cara en todos los partidos y es una lástima que se haya acabado ya este trayecto. Pero insisto, hay que irse con la cabeza bien alta de aquí», explicaba el futuro jugador de los Patriotas de Bocayá colombianos, a los que se incorporará de inmediato, tras jugar la pasada temporada en la Peña Deportiva Santa Eulalia, en Segunda Federación. La experiencia ha sido «brutal, todo un aprendizaje. Pero además, hemos sido un equipo con hambre, que ha dado la cara en todo momento», en un grupo en el que se han medido a futbolistas profesionales y con más experiencia profesional en grandes torneos y de formación. «Teníamos tres rivales fortísimos, con una España a un nivel superior. A principio parecía que éramos la 'cenicienta' del grupo, pero no ha sido así, por ejemplo ante España trabajamos el partido y les llegamos a empatar. Pero es la primera vez que el país ha estado en unos Juegos Olímpicos y hemos tenido opciones hasta el final y en frío, seguro que sacaremos más conclusiones, que deben ser positivas», añade. De Ibai Gómez, el español que dirige a la selección de la Reública Dominicana, asegura que es un "pedazo de entrenador. Cuida cada detalle y como persona es un 10. Te habla de frente, te dice lo que piensa y gracias a él hemos llegado a este punto. Hay que darle la enhorabuena, pues todo lo que nos ha dicho que iba a pasar, ha sucedido«. Reconoce que al equipo dominicano le ha faltado «acierto», pero a la vez deja claro que «será un gran aprendizaje y es una oportunidad para reivindicar el papel de la República Dominicana». Ser el único olímpico de Ibiza en París es un orgullo para Omar de la Cruz. «Soy dominicano, pero soy ibicenco también. Es totalmente compatible. Yo nací en Ibiza y me siento muy orgulloso de ello, soy ibicenco y espero que la gente de la Isla haya estado orgullosa de mí. La pena es que se haya acabado esta experiencia, que ha sido como estar en una nube», confiesa el futbolista, que cerró la nómina de veintiún balear en los Juegos de París 2024.