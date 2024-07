Con una canasta inolvidable sellaron su clasificación para los Juegos Olímpicos y ahora están a unas horas de cumplir su sueño en el espectacular marco de La Concorde, uno de los escenarios urbanos transformados en pistas deportivas en el corazón de París y que acogerá los partidos de los torneos masculino y femenino de baloncesto 3x3. En este último competirá España y habrá presencia balear. La base-escolta del Molinar Juana Camilion tendrá el honor de inaugurar esta lista y cerrar el quinteto balear del deporte de la canasta en la cita.

La palmesana está «disfrutando a tope», la experiencia de la Villa y quedó «impresionada» por el escenario de competición. «El montaje es alucinante, se nota que los Juegos son algo diferente al resto», explicaba la baloncestista, que junto a Sandra Ygueravide, Vega Gimeno y la autora de la canasta olímpica, Gracia Alonso, forma la lista de Anna Junyent para un torneo de ocho equipos en el que todas pelearán por esas tres medallas.

Aunque Camilion señala a una selección como, en su opinión, favorita al oro. «Creo que Australia puede estar un paso por delante, pero luego tienes a China, que físicamente son gigantes, a Canadá... pienso que todas nos lo van a poner difícil, pero nuesta preocupación es ahora Azerbaiyán». Ante ese combinado abrirán su participación el martes 30 (21 horas). «Puede sonar raro, pero si están aquí, por algo es», advierte la ahora jugadora del Movistar Estudiantes.

Juana Camilion, junto a una representacioń de la mascota de los Juegos. Foto: F.F.

Sobre objetivos, es prudente. «Vamos partido a partido. Suena a tópico, pero es lo que hay y no podemos pensar en cosas posteriores», refiere la balear, que no quiere hablar de medallas, pese a que las probabilidades están ahí: ocho equipos y tres metales. «Ahora, Azerbaiyán, nada más», apostilla, a la par que destaca del ambiente de la Villa «la sensación de equipo que hay, de que todos vamos a una». Explica que se ha encontrado con Rafael Nadal y que le ilusionaría hacerse una foto con él y saludarle, «pero cuando esté un poco más tranquilo, porque todo el mundo quiere lo mismo y me da no sé qué molestarle...», confiesa Camilion, que estará acompañada en París por parte de su familia, alguna de ella llegada desde Argentina, donde ella nació aunque se crió y se hizo jugadora de baloncesto en el Molinar y en Mallorca.

Disfrutó, eso sí, de la ceremonia inaugural, «espectacular», recuerda. Y la exprimió al máximo, pues las chicas del baloncesto 3x3 fueron de las únicas que llegaron hasta Trocadero. «Coincidí con Alba y el resto de chicas de la absoluta y con los demás deportistas. Fue una fiesta, algo inolvidable», añade.

Juana Camilion y sus compañeras abrirán este martes 30 el torneo olímpico de baloncesto 3x3 frente a Azerbaiyán (21 horas), para un día después medirse en La Concorde y a la misma hora a las anfitrionas, Francia. El jueves 1 de agosto habrá programa doble (China a las 18:00 y Estados Unidos a las 21:30), al igual que el viernes 2 (Australia a las 12:30 y Canadá a las 21:00). El sábado 3 será clave. Cierran la primera fase frente a Alemania (12:00). Los dos primeros pasan directamente a semifimales y del tercero al sexto disputan el Play-In (3 de agosto, 21:30 horas). El lunes 5 conoceremos qué equipos lucharán por el bronce (21:00) y el oro (21:30). Y España ha demostrado que puede estar ahí.