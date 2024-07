Dolido por la derrota ante el vigente campeón olímpico, el alemńa Alexander Zverev, el mallorquín Jaume Munar reflexionaba sobre la experiencia vivida, sus primeros Juegos Olímpicos y en un escenario conocido como es Roland Garros. «Me quedo con lo positivo, que es la participación en unos Juegos Olímpicos, un objetivo más cumplido dentro de mi pequeña carrera. Pero a la vez decepcionado por como ha ido el partido. Me hubiera gustado estar más tiempo en la pista, plantar un poco más de cara», explicaba en zona mixta el tenista de Santanyí.

Fue sincero al afirmar que, con ese doble 6-2, Zverev «me ha pasado por encima. Es la realidad. Y desde aqui, seguir trabajando y continuar porque en esto del tenis, a diferencia de otros deportes, no paramos y ahora hay objetivos próximos. Peoro la verdad es que estoy emocionado por ser parte de esta expedición», aseguraba minutos después de finalizar su concurso olímpico.

De la experienca en París 2024, de los Juegos, Munar se queda, «realmente, más allá del partido de hoy, con todo porque es positivo. He jugado unos Juegos Olímpcos, he compartido con Rafel (Nadal) los que seguramente serán sus últimos y para mí representa mucho. Y he compartido experiencia con muchos cracks de otros deportes que hace tiempo que se esfuerzan por conseguir estar aquí, y ver todas esas caras de ilusión ya te hace emocionarte», comentaba Munar quien participó en el desfile inaugural en el río Sena.

Sobre el apoyo recibido por el público, pese al marcador adverso y la entidad del oponente, Munar asegura que «se agradece. La gente quiere ver tenis, pero que disfruten del espectáculo siempre suma. Que valoren nuestro trabajo es especial y les estooy agradecidos por el cariño que me han dado siempre», finalizaba Munar.