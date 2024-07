El día esperado por Nicolau Mir se acabó convirtiendo en un dolor de cabeza para el gimnasta mallorquín y el resto del equipo español de artística masculina, al que el ejercicio de paralelas dejó fuera de toda opción de pelear por la final por conjuntos, de los Juegos Olímpicos de París 2024 apartándoles del All Around y dejando fuera de competición al balear, que no pudo finalizar su concurso. En esas malditas paralelas se les subieron los músculos a los españoles y el peor parado fue Mir, por fortuna sin lesión alguna, pero apeado de un objetivo por el que podía pelear: una final y un diploma.

El traumático último de los aparatos de la tercera subdivisión de la competición de gimnasia artística masculina, que se disputa en Bercy, dejó a España (Néstor Abad, Thierno Diallo, Ray Zapata, Joel Plata y Nicolau Mir) en el puesto doce de la clasificación por equipos, con 241.294 puntos, calcando la posición de Tokio hace tres años, pero con peores sensaciones por los percances sufridos. China fue la dominadora (263.028), por delante de Japón (260.594) y Gran Bretaña (256.561). Ucrania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Canadá, con seis puntos y medio más que España, completaron el cartel de la final por países de los Juegos. Noticias relacionadas "Ojalá pudiera dar una explicación" La nota más positiva fue la clasificación de Ray Zapata (14.600) para la final de suelo, en la que intentará reeditar o mejorar la plata de Tokio partiendo con la tercera mejor nota de las clasificatorias. Además, Joel Plata (80.197) será el primer reserva para el All Around. Pese al buen inicio en barra y después de mantener las expectativas en suelo, España estaba obligada a remontar a falta del salto y las paralelas ante Suiza, Turquía e Italia, compañeros de subdivisión. El balear Nicolau Mir no pudo aterrizar bien en el primero y en segundo no pudo finalizar y abandonó por los problemas físicos que pasaron factura al del Coll y el resto de sus compañeros en un desenlace imprevisto y sorprendente que acababa por dejar al balear fuera de toda opción de seguir adelante en sus segundos Juegos. Mir acabó con un global de 72.830, lastrado por la puntuación de las paralelas (7.466); en suelo firmó 13.666, por los 12.666 de caballo con arcos y los 12.966 de las anillas. En el salto obtuvo 12.733 y en barra 13.333, no pudiendo completar la subdivisión ni alcanzar las metas trazadas por un equipo el español que sabe lo que es disputar una final del Mundial, pero al que la olímpica se le sigue resistiendo históricamente.