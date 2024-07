A pocas horas para el debut en sus cuartos Juegos Olímpicos, Alba Torrens pasa revista al duelo ante China (domingo, 13:30 horas), que abre la fase de grupos y el camino hacia los cruces para el equipo que dirige Miguel Méndez. España llega como subcampeona de Europa y la alero de Binissalem dispuesta a disfrutar de su última experiencia en el torneo, especial para la mallorquina por muchos aspectos. «En estas últimas semanas se ha hablado mucho de que son mis cuartos Juegos Olímpicos, pero yo tengo claro que hay que mirar al presente al día a día, al siguiente partido, y ese es ante China. Ahí estamos focalizados», asegura al respecto, dejando de lado ese dato histórico para enfocarse en el colectivo.

Aunque Torrens tiene claro que «hay que disfrutarlos, pero también sé lo qué quiero y que debo dar lo mejor de mí por y para el equipo, dentro y fuera de la pista», por lo que centra todas sus miras «en China. Es verdad que estamos en unos Juegos, pero toca China, tenemos muchas ganas y no miramos más allá. Y después, ya vendrá el partido ante Puerto Rico y tras este, el de Serbia», aparcando objetivos más lejanos en la senda hacia otra medalla como la de Río 2016.

No esconde Alba que Estados Unidos «es la favorita, pero veo a muchas selecciones que pueden estar detrás y que pueden optar a las medallas. Podríamos ponerlos a todos, empezando por Francia, Australia, Bélgica, Canadá... y todas», explica sobre el torneo que se avecina. «Es una competición abierta y al no saber el cuadro, más todavía. Nosotras tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y en los rivales. No pensar más allá y el primer paso es la frase de grupos», añade al respecto.

Por su parte, el seleccionador español, Miguel Méndez, espera en China, actual subcampeona del mundo, «a un buen equipo, a un grupo grande físicamente y con buenas jugadoras en todas las posiciones. Además, han recibido a dos jugadoras importantes respecto al partido que jugamos en Vigo y llevan trece partidos de preparación para los Juegos», por lo que tiene clarísimo que «debemos estar a nuestro nivel, poner el ritmo y sacarles del suyo, aferrándonos al partido».

Tuvo palabras de elogio para una Alba Torrens a la que conoce desde sus tiempos en Vigo y ha compartido experiencias en Rusia y la selección, lo que ha hecho más estrecha su relacion. «Es una jugadora especial, pero también ahí tienen culpa su padre y su padre por todo lo que han hecho por su carrera deportiva. Es una deportista y mujer con talento deportivo y una gran calidad humana, ambición y discrección. Y lo que me alegra es que todos los que hemos estado con ella en algún momento de su vida como deportista y persona, hayamos podido aportar nuestro granito de arena para ver a la persona que tenemos hoy en día, con su trayectoria y su historial deportivo, pero también con ese carisma que tiene», admitió el técnico del equipo español de baloncesto femenino.