No han podido estar en la ceremonia de inaguración de los Juegos Olímpicos de París, pero desde Lille, donde juegan la primera fase del torneo de baloncesto, la selección masculina ha querido vivir de manera singular y divertida su particular desfile. Y así lo han inmortalizado, saliendo a estirar las piernas por un estadio próximo a su particular Villa. Allí, uniformados, los jugadores de Sergio Scariolo han desfilado a su manera.

Y con un abanderado especial. Y, al igual que en París, mallorquín. Nada menos que el baloncestista Rudy Fernández, que este sábado ante Australia (11 horas) hará oficial su sexta participación olímpica, entrando en los anales como único jugador masculino en conseguir este hito. A él le quisieron dedicar este momento sus compañeros, entre ellos los baleares Sergio Llull y Álex Abrines. Los Juegos Olímpicos de París serán la despedida oficial de Rudy Fernández como jugador en activo tras seis participaciones y veinte años vistiendo la camiseta de la selección absoluta, desde que debutara en julio de 2004.