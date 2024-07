Nicolau Mir: «Tenemos nuestras posibilidades»

Será sus segundos Juegos y aspira a hacer algo importante. A estar en una final, sea la de equipos, concurso completo o algún aparato. Más maduro, asentado y habiendo superado un año complicado -lesiones, una infección...- Nicolau Mir Rosselló (Palma, 2000) será uno de los primeros baleares en acción en París 2024, dando continuidad el deportista del Xelska a una gimnasia artística isleña que busca, veinte años después, volver a pelear por una medalla o regresar a la Isla con un diploma.

Qué diferentes estos Juegos a lo de Tokio...

Lo primero, por la mascarilla. Pero también por la sociabilidad de la gente. El que repite desde Tokio, quiere disfrutar de la experiencia. Se nota mucho la diferencia, es cierto, pero también agradezco la tranqulidad de saber lo que es esto, a lo que nos enfrentamos. No tiene nada que ver con lo de hace tres años y esa experiencia es un plus que debemos aprovechar.

¿Es esa experiencia un factor diferencial de cara a la competición?

Sin duda. Antes de Tokio, apenas tuvimos campeonatos de peso por la pandemia. En este ciclo, hemos hecho Mundiales, Europeos, Copas del Mundo... y con finales. Eso te da más rodaje, más confianza que en 2020 y 2021. Ahí apenas tuvimos ocasión de medirnos con los demás y eso fue un lastre.

¿Qué hoja de ruta tiene en París?

Haré todos los aparatos. Néstor (Abad), Joel (Plata) y yo pelearemos por el All Around. Hemos realizado tests internos y creo que podemos luchar por meternos en la final. Somos tres y pasan dos por país, pero nos enfocamos de cara a la final por equipos en primer término. En 2022 en el Mundial nos metimos y en 2023 nos quedamos a medio punto. Hay opciones, claro, y confiamos en el trabajo que hemos hecho. Es verdad que hay países como Gran Bretaña, China, Japón, Estados Unidos o Ucrania incluso que sabes que están un paso por delante, pero luego venimos un grupo de equipos que podemos movernos por un margen estrecho entre la séptima y las demás plazas.

¿Y de cara al concurso por aparatos?

También tenemos nuestras posibilidades. En Tokio, fue reserva en la final de salto, pero este año nos hemos centrado en el concurso completo. Es una espina que tengo clavada, el All Around, pero en estos tres años hemos crecido y aprendido. Aquí, peleas con gente que sólo entrena un aparato para los Juegos Olímpicos y es complicado meterse en una final, porque el 80 % se centra únicamente en ese ejercicio. En nuestro caso, Ray (Zapata) hará tres aparatos y luchará por la final, pero también es un especialista.

Mir, con las mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Foto. F.F.

¿Dónde espera Nicolau Mir marcar las diferencias y sumar?

En el concurso completo, sabemos de la dificultad de la regularidad máxima. En mi caso, me he centrado más en suelo y paralelas, serán las prioridades. Competimos en Bercy, donde se hace una Copa del Mundo prestigiosa. Conocemos el recinto y hemos disputado finales aquí. Eso es un punto a nuestro favor.

¿Se puede soñar con medallas en gimnasia artística?

No son los 100 metros lisos que hay un crono y gana el más rápido. Aquí, cada cuatro años cambia el código de puntuación y los que antes eran favoritos, ahora puede que no lo sean tanto. En el caso de Ray (Zapata), se ha adaptado y podría estar en las medallas. Será complicado, siempre lo es, pero si se mete en la final, será difícil que no suba al podio.