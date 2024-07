Mariona Caldentey no pudo imaginar un mejor debut olímpico. Gol y victoria ante Japón para sacarse la espina del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La atacante de Felanitx destacó a la hora de explicar cómo levantó el 0-1 en contra España dejando claro que son «un equipo maduro, que hemos remontado más de un partido. Lo ideal sería empezar ganando, pero hemos sabido aguantar esos primeros minutos y momentos de nerviosismo e imprecisiones», explicaba la nueva jugadora del Arsenal, quien confiesa que el torneo olímpico «es una competición nueva y hemos sabido ganar estos tres puntos que, después de lo del Mundial, saben mejor», decía en zona mixta en el estadio de La Beajourie de Nantes.

Destcartó que el recuerdo del anterior duelo ante Japón estuviera en mente. «Esos fantasmas no han aparecido», remarcaba Caldentey, quien no esconde que «ha sido verse otra vez por debajo, pero creo que en ese partido -el del Mundial- les salió todo lo bueno y a nosotros todo lo malo, y cuando nos hemos puesto tranquilas y hemos empezado a jugar se ha visto que somos justas ganadoras», añadía.

Con los tres puntos y el gol del triunfo, se siente Caldentey «muy contenta. Había gente de mi familia en la grada y en ellos he pensado, aunque no les haya podido ver...», aseguraba, a la par que, rememorando el gol del triunfo y cómo lo celebró la también mallorquina Cata Coll, bromeó asegurando que «ella me para muchas de esas en los entrenos, pero aquí es fácil jugar con ellas».

Del próximo rival, Nigeria, espera «un equipo físico, que va a correr, va a luchar y nos conviene atacar con el balón, porque corriendo contra ellas va a ser difícil», relataba Mariona, que a la hora de valorar la imagen histórica de tres mallorquinas en el once inicial ante Japón en el primer partido del torneo olímpico de fútbol de París 2024 era clara. «Para nosotros es un honor estar aquí, que Patri (Guijarro) haya vuelto y estar las tres juntas. Es un día para estar contentas, y más en unos Juegos en los que la mujeres hemos ganado terreno, vamos a más ojalá podamos alargar el campeonato y llegar hasta el final», en referencia a la cuota balear de siete deportistas y a la pelea por las medallas, refería la 'felanitxera'.