El remo no tiene actividad federada ni competitiva en Baleares en la actualidad. Pero siempre podrá presumir de ser el primer deporte con un representante olímpico en la historia de las islas, que 124 años después regresan a la ciudad que destapó una lista que en 2024 alcanza los veintiún representantes, lejos de la soledad del menorquín Antoni Vela Vivó (Maó, 2 de marzo de 1872-Barcelona, 20 de enero de 1950).

Deportista en aquellos Juegos Olímpicos de París 1900, los segundos de la era moderna tras los de Atenas 1896, y, posteriormente, reconocido fotógrafo, Antoni Vela Vivó fue uno de los ocho españoles que participaron en aquella cita tan lejana en el calendario y en la memoria: cinco remeros, un tirador de esgrima y dos deportistas de pelota vasca, Villota y Amézola, que dieron el primer oro a nuestro país.

Para los anales quedará la fecha del 25 de agosto de aquel año 1900. A las 9:45 horas y en el escenario del río Sena, el mismo por el que discurrirá la ceremonia inaugural de los Juegos de París 2024, Antoni Vela participaba en las series de skiff individual, no pudiendo acabar su manga. Más tarde, a las 16:45 horas, el menorquín formó en el cuatro con timonel que completaban Joan Camps, José Fornica-Corsi, Orestes Quintana y Ricardo Margarit. Fueron segundos, con un tiempo de 6:38.4, pero no pudieron avanzar a la final, poniendo fin de esta manera a la primera aventura olímpica balear del remero menorquín que competía por el Real Club de Regatas de Barcelona, que aportó a la totalidad de la tripulación que tuvo a la Favorita como embarcación, un viejo bote que no pudo competir con sus rivales.

Casi 124 años después, París vuelve a ser olímpica, aunque entre medias hubo otros Juegos, los de 1924 -justo hace un siglo-, en los que un tirador de esgrima que residió durante los últimos años de su vida en la Playa de Palma, César Miguel de los Reyes (Manila, Filipinas, 1892-Palma, 1974), dejó su huella. De este último llama la atención que fue uno de los primeros entrenadores de la historia del Real Betis, siendo recordado por los vecinos de la calle Trasimeno.

De Vela a los veintiún baleares de 2024 hay un abismo a nivel temporal, pero también de medios y espacial. Menorca mostró el camino que siguió en Amberes 1920 el atleta Diodoro Pons, pero hubo que esperar hasta Barcelona 1992 para volver a ver a otro deportista de esa Isla, el regatista Fernando Rita, en liza. Y hasta Londres 2012 para que llegaran el primer diploma, de manos del ciclista Albert Torres (pista, persecución por equipos), y la medalla que abrió la lata, la plata en baloncesto de Sergio Llull, que tuvo continuidad cuatro años después con un bronce en Río 2016. Pero siempre, el primero de la lista será Antoni Vela Vivó, haciendo justicia así como todo un pionero en muchos aspectos de la vida y el deporte.