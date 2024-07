Tiago Splitter, legendario pívot de la Liga española y primer brasileño en ganar un anillo de la NBA, adelantó que la selección de su país montará una táctica para contrarrestar a Victor Wembanyama, estrella de Francia a la que Brasil se mide este sábado 27 en los Juegos Olímpicos de París.

Miembro de la comisión técnica de la actual selección olímpica brasileña que dirige el croata Aleksandar Petrovic, Splitter, de 39 años, habló nada más ser presentado como entrenador del París Basketball, uno de los clubes revelación en Europa que debutará el próximo curso en la Euroliga.

«Wemby es un jugador de muchísimo talento, de mucha envergadura, sí que hay cosas preparadas para él, pero creo que lo más importante es saber atacar a Francia. Defensivamente es un equipo muy alto, muy grande y ocupan mucho la zona. Es difícil tener canastas fáciles», analizó el mítico jugador del Baskonia.

La Brasil de Marcelinho Huertas debuta este sábado 27 en la cancha Pierre Mauroy de Lille frente a los anfitriones, Francia, en un grupo en el que también figuran Alemania y Japón. Para Splitter, el actual torneo estará igualado, aunque hay ciertos equipos que se destacan sobre los otros.

«Estados Unidos siempre es favorito, Francia, que juega casa, también es favorito. Serbia siempre es un equipo que pelea y que tiene mucho talento. España siempre está por las medallas y Alemania es campeón mundial», sostuvo.

El antiguo pívot de los Spurs de San Antonio (con los que logró el anillo de 2014), de los Philadelphia 76ers y de los Hawks de Atlanta reconoció que su país no pasa por una buena fase en la producción de nuevos talentos y aclaró que se trata de algo cíclico.

«Nosotros tuvimos, en un momento, a nueve jugadores en la NBA. Hoy tenemos a uno, pero lo mismo pasa con Argentina, lo mismo pasa con España, que, en un momento dado, tenía talentos increíbles. Los Gasol, Navarro... y ahora empiezan a sacar jugadores, pero no están todavía a nivel de ellos», refirió.

«Se trata de algo generacional -añadió-. Es algo normal dentro de las selecciones que haya ese proceso de renovación, que ganen experiencia y que poco a poco tengan un nivel internacional superior».

De su primer reto como entrenador principal en el París Basketball, club nacido de cero en 2018 y controlado por capital estadounidense, Splitter asumió la presión de aceptar un cargo en el que han dejado el listón muy alto.

El 'coach' finlandés Tuomas Iisalo ganó la última temporada la Eurocopa y acabó segundo en la Liga francesa, éxitos que le sirvieron para embarcarse a los Memphis Grizzlies de la NBA. «Siempre que viene alguien distinto, alguien nuevo, se le mira de una forma distinta. Pero eso es normal. Estoy acostumbrado. Me ha pasado como jugador. Cuando me vine a España me ha pasado, cuando fui a la NBA como brasileño, también», reflexionó.

«Y ahora -agregó- como entrenador en Euroliga sé que va a haber críticas y eso es normal y para eso estoy preparado. Para eso me preparé los últimos siete años, después de haberme jubilado muy pronto», en 2018 a los 33 años, finalizó.